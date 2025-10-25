今のシニアは「自分が老人である」とは思っていない？…現代に出現した〈新しい老人〉の実態

誰にでもある、実年齢と本人の意識のギャップ。 じつは、「今のおじいさんは、自分を老人とは思っていない」のだ――。自らもシニア世代の勢古浩爾氏（執筆当時77歳）の現代の老人に対する考察とは？ 著書『おれは老人？ 平成・令和の“新じいさん”出現！』（清流出版）の一部を抜粋・再編集してご紹介しよう。

昔のおじいさんも、自分は老人ではないと思ってたのか

昔の老人は自分をどう思っていたのだろうか。かれらも、ひとりでぼんやりしていたときは、老人という意識はなかったのかな、と考えた。いつの時代でも、老人という生き物は、そういうものかなと。

いやいや、そんなわけはあるまい。考えが浅はかだった。五木寛之や黒柳徹子が、自分は老人という意識がないというのなら、90年前の老人もそうだったのではないかと思ったのだったが、考えてみれば、五木や黒柳が老人になったのは、つい最近、2000年前後のことである。かれらも2000年以前は、まだ若かったのだ。

だから、昔の老人もまた、と思ったのだが、昔、の意味がちがう。最近、80、90になったのはだめだ。少なくとも、戦前、戦中に老人でなければ、昔の老人の対象たりえない。

しかし明治、大正時代の老人が、自分を老人だとは思っていない、なんてこと、到底ありそうではないのだ。戦前の老人ということでイメージするのは、もう一も二もなく笠智衆である。その次に、なぜか永井荷風である。長身の背広姿にハットをかぶり、ステッキをついていたダンディなイメージが思い浮かぶ。

調べてみると、笠智衆は明治37年（1904年）生まれ、永井荷風は明治12年（1879年）生まれで、驚いたことに笠智衆は荷風より25歳も若いのだ。なにしろ、『東京物語』に出演したのが四十九歳のときだものな。イメージはあてにならないものである。

荷風が死んだのは昭和34年（1959年）。七十九歳である。現在のわたしと2歳しかちがわない。だがかれが老年をどう思っていたのか、はわからない。『断腸亭日乗』を紐解けば、なにか書いているかもしれないが、そこまでするつもりはない。そこまでして、知りたいというわけではないのだ。

昔の老人は、まだ若いもんには負けんぞ、ということなら考えたかもしれない。実際、力が強いじいさんが多かった。しかしそれは、おれは老人じゃないと思っていたのとはちがう。

だいたいキャップをかぶってはいなかったし、半ズボンにスニーカーなど存在しなかった。バッグを斜めにかけたりしなかった。そんな妙ちきりんな格好をせずに、おれは老人ではない、などと考えるのは無理がある。パソコンもスマホももっていない。

いや、昔のじいさんが、自分をどう思っていたか、などどうでもいいではないか。ちょっと方向がまちがった。自分で書いておきながら、わからなくなると、やめてしまうのはわたしの悪い癖だが、考え直してみると、たしかに昔の老人のことなど、どうでもいいのだ。

現代の老人がどうなのか、がわかればいいのである。平成・令和に七十歳以上になった老人のことである。わたしを例にとれば、団塊の世代が初めて七十歳以上になったのは、2017年（平成29年）である。

そんな老人を典型的な現代老人と考えてみる。

ユニクロ老人とレオン老人

わたしが考える、現代のじいさんの典型的な姿はこれである。

キャップをかぶり、シャツを外にだらしなく垂らし（だらしない、という言葉は死んだ？）、半ズボンにスニーカーを履いている。加えて、リュックを背負うか（しかしリュック派は意外と少ない）、肩からポシェットかバッグを下げるか、ボディバッグかウエストバッグを装着している。これで、現代じいさんのでき上がりである。

バリエーションはいろいろある。キャップも野球帽か簡素なもの、シャツもTシャツか、柄シャツか、ポロシャツか、さまざま。ふつうのズボンやジーパンもある。スニーカーもブランドものから、廉価なものまで。こちらは、ユニクロ派かワークマン派だといっていい。

その多くの老人は、いまはこうよ、と家族に勧められたか、そうかいまはこれが流行っているのかと、自分の趣味趣向を取り入れたかのじいさんスタイルである。この質とスタイルが典型的だといっていい。

恥ずかしながら、これはわたし自身の姿でもある。服装に金をかけるのは、根本的にばかばかしい、と思っている。基本的にユニクロかワークマンで十分である。ただそのなかでも好みがあって、わたしが好きなのは柄も色もシンプルなものだ。それならとくに文句はない。

ところがなかには、おれは一味違うぞと、髪の先からつま先まで、高価なもので決めまくり、カッコいいじいさん、イケてるじいさんを意識している連中がいる。こちらは、いわばレオン派である。

ジローラモが表紙の雑誌『LEON』を読んでいるかどうかは知らないが、カッコつけているじいさんをとりあえずレオン派と呼んでおく。もちろん、少数である。わたしはこの一派をよく知らないから、服装の特徴を詳しくいうことができない。それでパス。

これより、もっと少数派がいる。ヒップホップじいさんだ。これはひとり見かけた。ごついヘッドセットを着け、でかいスニーカーを履いている。やめればいいのに。

何派でもいいが（ほとんどはユニクロ老人）、こんな格好のじいさん、昔のじいさんとおなじなわけがないのである。現代の老人たちの多くは、いってみれば団塊老人である。内面の価値観もまるっきり変わってしまったようである。

「おれはおれ」と考えることが新しい

現代の老人はひとりでいるとき、80になっても90になっても、自分が老人だとは思っていないということがわかった。老人のようで老人ではない、老人ではないのに老人だ。この南京玉すだれ状態の不思議な生き物は、いったいなにか。

養老孟司は、ひとりでいるときは自分が老人と思わない、と気持ちよく明言していた。これが現代の老人の真実である。というより、人間の真実である、といいたいところだが、そこまでいいきる自信はない。明治時代に八十代をすごした老人がそういってくれれば助かるのだが、そこまで確かめることはできない。

しかし人間がひとりでいるとき、かれは何者でもないかもしれない。老人だけではない。若者も、ひとりでいるとき、「おれは若さピチピチだ」と思うわけがない。ひとりでいるとき、おれは男だ、と思うバカ者がいるか。おれは偉い。おれは会社員だ。おれは強い、などと思うわけがないのだ（いや、いるのか？）。でもまあ、そのことはとりあえず置いておこう。

ともかく現代の老人である。南京玉すだれ状態の不思議な生き物について、南伸坊はこういっている。「一人じゃわからない。自分はずーっとつながってるから『おれはおれ』なんですね」といまにして思えば、じつに正しいことをいっている。わたしの場合も、ひとりでいるときはたしかに、「おれはじじいだな」と思わないのだった。

ではどういう感覚かというと、たしかにずっと「おれはおれ」なのである。「おれ」という意識だけが、子どもの頃からずっとつづいている。その「おれ」が、中学生になり、大学生になり、成人になり、中年になり、初老になり、いまや後期高齢者になっている。しかし、中心にあるのはいつも「おれ」（自分）なのだ。そこには若い自分も、老いた自分もないのである。

この「おれ」（自分）をもっと微細に観察していくと、どこかで「考える葦」とか、「我思う、故に我あり」とか「自我」なんかにつながっていきそうな感覚があるのだが、面倒くさいことになる前に、やめておこう。

たぶんこの「おれはおれ」という意識が新しいのだ。もしかしたら昔の老人も、ひとりでいるときは、別に老人という意識はなかったなあ、というかもしれない。しかし「おれはおれだ」とは考えなかったのではないか。

この意識が、「おれは老人だ」とか「いい年をして」とか「年相応に」とか「老いらくの恋」とかいう、老いの否定的側面よりも上回っている。「おれはおれ」は世間と接触することによって、すぐ「おれは老人」にひっくり返る。しかし、たとえひっくり返ったにしても、現代の老人が住む世界は、昔の老人が住んでいた世界とは、まるでちがう別世界だ。

テレビが出現したときも、世界は変わったはずである。昔は一家に一台、電話を引くことが大変だった。だが、いまでは一人ひとりがもっている。ばかでかいコンピュータもいまではスマホに入っている。テレビもネットや動画配信によって取って代わられつつある。

老人の自分がひとりでいるとき、「自分は老人だ」とは思わなくなった老人。「おれはおれ」と考える老人、それは新しい老人である。住んでいる世界も、50年前と完全にちがった世界に住んでいる現代の老人（もちろん老人だけではない）。

一見すると、見慣れた、なんの変哲もない老人だが、なにからなにまで現代的形態だ。現代の老人は、老けたエマニエル坊やである。けれど一言いっておきたい。

新しいが、けっして、偉いわけではないということだ。

勢古 浩爾