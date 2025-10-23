井村屋（三重県津市）が、アイスバー「こしあんバー」を11月3日から期間限定で発売します。

今回が3回目の発売

同商品は、同社のロングセラー商品「あずきバー」の発売50周年を記念して、2023年8月に数量限定で発売されたこしあんタイプのアイスバー。発売前からSNSなどで話題を集め、発売から約2週間でほぼ完売するなど大きな反響があったといいます。その後、「再販希望」の声を受けて生産体制を強化し、2024年11月に数量限定で再販が行われると再び話題に。今回、好評を受け、3回目の発売に至ったということです。

商品には、あずきの風味を一層味わえるよう、自社で生豆を粉砕しパウダー状にしたという「あずきパウダー」を配合。砂糖の一部には、高い純度で上品な甘さが特長の氷砂糖を採用し、ミネラル分が多い球美（くみ）の塩と合わせることで、雑味のないすっきりとした甘さとコクの絶妙なバランスを実現しているということです。

同社は「当社の祖業である和菓子の製造技術を生かし、あずきの炊き上げ技術を長年培ってきた井村屋が自信を持ってお届けする、“こしあん”のすっきりとした上品な甘さと滑らかな食感を、ぜひお楽しみください」とコメントしています。

内容量は55ml（1本入り）。価格は86円（税込み）。全国の量販店、スーパー、同社ウェブショップで販売されます。