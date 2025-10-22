「金持ちの道楽で草」ドジャース本拠地チケットが高過ぎ問題。大谷翔平先発は「クソ高ぇ…」「凄まじい価格」
MLBポストシーズンの頂点を決めるワールドシリーズが、いよいよ開幕します。ロサンゼルス・ドジャースのホームゲーム観戦チケットは、どれほどの価格なのでしょうか。早速見ていきましょう。
【画像】高額過ぎて買えない値段とは？
バッターボックスから一番遠い外野の席が1枚925.95ドルで、本記事執筆時点のレートだと約14万558円です。残り僅かのチケットは、14万円前後のものが多いです。すでに売り切れではあるものの、第4試合のチケットは100万円以上という席もあったようです。
ネット上では「高すぎだろ」「何度も何度も…何度も桁を確認した」「あそこに座っている人は全員大金持ち」「気軽にポチれる人になりたい…」「金持ちの道楽で草」「ワロタ」「クソ高ぇ…ｗ」「えぐ、、、、」「なんですか、この凄まじい価格はｗ」と驚きの声が上がりました。
「何度も何度も…何度も桁を確認した」同チームの公式Webサイトにてホームゲームの試合のチケットが販売されています。大谷翔平選手の先発が予定されている第4試合のチケットはすでに完売。さらに、残っているのは第5戦の30日のチケットのみ。
