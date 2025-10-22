「雪見だいふく」に濃厚マンゴー味登場 ぜいたくなプレミアムタイプで満を持しての発売
ロッテは、「雪見だいふく」ブランドから、ぜいたくな味わいが楽しめるプレミアムシリーズ『雪見だいふくPREMIUM ‐濃熟‐マンゴー』（希望小売価格248円）を11月10日より全国で新発売する。
【断面図】まるでフルーツ大福！三層構造の『雪見だいふくPREMIUM ‐濃熟‐マンゴー』
クリーミーで軽いくちどけのアイス、果実の味わいの感じられるマンゴーソースを橙色の餅で包んだ商品。濃厚で熟したマンゴーの味わいを再現するために、ソース部には“マンゴーの王様”といわれるアルフォンソマンゴー果汁を使用している。
また、食感を感じられるケント種のダイス果肉を使用し、濃密でぜいたくな果実感を表現。雪見だいふくのマンゴー味は、これまで日本国内では飲食店やロッテオンラインショップのみでの販売で、そこでしか味わうことのできなかったフレーバーだった。今回、ぜいたくなプレミアムタイプとなり、満を持しての発売となる。
