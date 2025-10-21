【「UNREAL-不条理雑貨店-」第2話】ムネチカの名前を知る謎の男登場
【モデルプレス＝2025/10/21】俳優の染谷俊之と小西詠斗がW主演を務めるドラマ「UNREAL-不条理雑貨店-」（テレビ大阪：毎週月曜深夜1時5分〜／テレビ愛知：毎週月曜深夜1時30分〜／BSテレ東10月16日スタート・毎週木曜深夜0時30分〜）の第2話が、20日に放送された。
【写真】小西詠斗、書道8段の腕前が達筆すぎる
原作となる漫画「不条理雑貨店 UNREAL」は、男2人の強い絆と宿命を描いたデイドリーム・ファンタジー。不思議な雑貨店を訪れたとき、客たちの運命は変わり始める。怪しげなアンティーク雑貨店「UNREAL」の店主で、ミステリアスな男・ヤギオ役を染谷が、近くのカフェで働き、ヤギオの世話を焼く高校生・濱家宗哉【ムネチカ】役を小西が演じる。
美しく不思議な力を持つ雑貨が並ぶ「UNREAL」。店主のヤギオが近くのカフェ「海桐-TOBIRA-」で働くしっかり者の高校生の宗哉にマッサージしてもらっていると、前店主の黒澤羊時（細貝圭）が現れる。なぜか宗哉の名前を知っている謎の男に対して、ヤギオは毛嫌いしている様子。そして宗哉が店を出ようとした時、市議会議員の赤坂（加藤大騎）とぶつかってしまう。赤坂に絡まれた宗哉を助けつつ、ヤギオは赤坂を店内へと案内する。
今度開催される海名月市のサマーフェスティバルに向け、おざなりな身なりを何とかしたい赤坂が目を止めたのは「ヘイズ夫人の手」。赤坂は持ち主を魅力的に見せ、指の数だけ願いを叶えてくれるというこのネクタイピンを購入し、願いを叶えていくが…。
・「これからの展開が気になる」
・「過去がいろいろありそうで楽しみ」
・「心がざわつく展開」
「UNREAL-不条理雑貨店-」第1話〜第2話はTVerにて無料配信中。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆染谷俊之×小西詠斗主演「UNREAL-不条理雑貨店-」
◆「UNREAL-不条理雑貨店-」第2話あらすじ
◆「UNREAL-不条理雑貨店-」視聴者から反響続々
