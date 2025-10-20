¼«Ì±¤È°Ý¿·¤¬ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ø¡¡¡Ö½°±¡Äê¿ô¤Î1³äºï¸º¡×ÌÀµ¡ÄÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¼ùÎ©¤Ç¹ç°Õ¤Ø
¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï20Æü¸á¸å6»þ¤«¤éÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤Î¼ùÎ©¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á°Ý¿·¤Ï¡¢Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
°Ý¿·¤Ï20Æü¸á¸å¡¢¶ÛµÞÌò°÷²ñ¡¢Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò³«¤¡¢Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¤ÎÊý¿Ë¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½
¡Ö¤¢¤¹¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢1²óÌÜ¤«¤é¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ç¤¢¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç·èºÛ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤¢¤¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î1³ä¤òºï¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´üÆüÉÕ¤¤ÇÌÀµ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Æ£ÅÄ»á¤Ï¡¢Áí²ñ¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë¡¢µÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢12·î¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î½°±¡Äê¿ô1³äºï¸º¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°Ý¿·¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÇÑ»ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÇ¤´ü¤ÎºÆÍèÇ¯9·î¤Þ¤Ç¤ÈÌÀµ¤·¡¢¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¶¨µÄ¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Ë¸Â¤Ã¤¿¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê¶¨µÄÂÎ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë»ö¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡¢1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤«¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤ËÅêÉ¼¤¹¤ëÊý¿Ë¤â·èÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ò¸ò¤ï¤¹ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¸á¸å6»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£