17日、立憲民主党の野田佳彦代表が会見で「自民党と日本維新の会の連立協議」に言及した。

【映像】表情が…野田代表「私はだまされた」の瞬間

記者から「日本維新の会の吉村洋文代表が議員定数の削減を連立を組む条件だと強調していること」の受け止めを聞かれた野田代表は以下のように答えた。

「私は、かつて議員定数削減を条件に安倍元総理との党首討論で衆議院を解散をした経験がある。自民党は（今回議員定数削減を）のむかもしれない。でも、私はだまされたと思っている。文書も交わしている。党首討論という、国民が見ている前で『相当数の議員数削減を翌年の通常国会で実現しよう』と言っていたけれども、1票の格差の是正の範囲でその後慌てて少しやったことはあったが、約束したことは履行されていない。文書を交わしても守らなかった政党と約束しても、信用しちゃいけないと思う。裏を取っても私はだまされる可能性もあると思う。そんなことをもって連立政権を組むことは私はやめた方がいいと思う」

さらに野田代表は「政治資金の問題をうやむやにして議員定数削減というのは順番が間違っている」として「本当は野党協議の中で出してもらって、『（立憲・維新・国民の）三党でやりましょう』というところから自民党に迫った方がいいと思う。迂闊に連立を組むなんてことはやめた方がいい」と述べた。

【各党議席数と連立の組み合わせ】

衆議院（過半数233）

自民党（196議席）＋日本維新の会（35議席）＝231議席

立憲民主党（148議席）＋国民民主党（27議席）＝175議席

立憲民主党（148議席）＋国民民主党（27議席）＋公明党（24議席）＝199議席

立憲民主党（148議席）＋日本維新の会（35議席）＋国民民主党（27議席）＝210議席

参政党（3議席）

参議院（過半数125議席）

自民党（101議席）＋日本維新の会（18議席）＝119議席

立憲民主党（39議席）＋国民民主党（23議席）＋公明党（21議席）＝83議席

立憲民主党（39議席）＋国民民主党（23議席）＋日本維新の会（18議席）＝80議席

立憲民主党（39議席）＋国民民主党（23議席）＋公明党（21議席）＋日本維新の会（18議席）＝101議席

立憲民主党（39議席）＋国民民主党（23議席）＋公明党（21議席）＋日本維新の会（18議席）＋共産党（7議席）＋れいわ新選組（6議席）＝114議席

参政党（15議席）

NHKから国民を守る党（1議席）

（ABEMA NEWS）

