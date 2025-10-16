くら寿司トーナメントポップアスリートカップ・四国クライマックス結果

全国の1750の学童野球チームが頂点を争う「第6回くら寿司・トーナメント2025 第19回学童軟式野球全国大会ポップアスリートカップ星野仙一旗争奪」（くら寿司トーナメントポップアスリートカップ2025、NPO法人 全国学童野球振興協会主催）は、12月6日、7日に東京・神宮球場でファイナルトーナメントが開催される。9月20日には徳島、愛媛、香川、高知の代表が争う「四国クライマックス」が徳島・山城グラウンドで行われ、愛媛代表の松山NORTHベースボールクラブが優勝し、ファイナルトーナメント進出を決めた。

松山NORTHと、徳島代表・藍住西ファイターズスポーツ少年団、香川代表・屋島野球スポーツ少年団、高知代表・芸西スポーツ少年団がトーナメントで対戦。今夏の全日本学童大会マクドナルド・トーナメントにも出場している松山NORTHは、初戦で藍住西ファイターズに完封勝ちすると、終盤の点の取り合いとなった屋島との決勝戦では、3投手による継投で逃げ切った。

準優勝の屋島は、芸西との初戦は序盤から着実に加点して快勝。決勝は5回に6番・堅田塁が本塁打を放つなど追い上げたが、あと一歩及ばなかった。

■四国クライマックス 結果

松山NORTHベースボールクラブ 2-0 藍住西ファイターズスポーツ少年団

屋島野球スポーツ少年団 7-0 芸西スポーツ少年団

松山NORTHベースボールクラブ 5-3 屋島野球スポーツ少年団（First-Pitch編集部）