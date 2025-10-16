ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬²þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥É·³¤Ø¤Î´¶¼Õ¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂçÉñÂæ¡ÄÆóÅáÎ®¤ÇÃç´Ö¤È¡Ö1»î¹ç¤Ç¤âÄ¹¤¯¡×
ドジャース・大谷翔平投手が15日(日本時間16日)、本拠地ドジャースタジアムで記者会見を行い、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズへの意気込みを語った。ドジャースは16日(同17日)に第3戦に臨み、大谷は17日(同18日)の第4戦での先発が予定されている。一問一答は以下の通り。
¡½¡½º¸Åê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÎ¬Åª¤Ë¹©É×¤Ï¡£
¡Ö¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÎ®¤ìÅª¤ËËÍ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥ì¥Õ¥Æ¥£¤¬Íè¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÂÇÀþ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ç1ËÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£ÆÃ¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢»î¹ç¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥à¡¼¥¡¼°Ê¹ß¤Ë¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¢¥Æ¥ª¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤¤¤·Á¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï·Ò¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢1ÈÖ´ðËÜÅª¤ÊÌò³ä¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÂÇÀÊ¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÇÀÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½½éµå¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÀ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«Æ¨¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤º¤Ã¤È¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¹¹»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¤ò¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢¤µ¤Ã¤¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÂÇÀÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁª¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÅÐÈÄÍâÆü¤Î·ë²Ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖµîÇ¯¤¬µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¤¢¤Þ¤ê¥µ¥ó¥×¥ëÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡¢DH¤À¤±¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èæ³Ó¤ÏÃ±½ã¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤Í¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ÂÎÎÏÅª¤Ë¤¤Ä¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬Ä¾ÀÜÅª¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÎ´¶Åª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹½¤¨Êý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤ºî¶È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê ´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡£
¡Ö2Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ2²óÌÜ¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤â½Ð¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤½¤ì¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤â¿§¡¹¤ÊÁª¼ê¤È¡¢µîÇ¯¤È¤â°ã¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¤±¤ÉËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¤â¤Í¡¢1»î¹ç¤Ç¤âÄ¹¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½´ÆÆÄ¤¬ÅÐÈÄ¸å¤Î¤¢¤È¤ÎÂÇÀÊ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¡£
¡Ö¤µ¤Ã¤¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ï¤¤¡£Æ±¤¸¼ÁÌä¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×
º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¿®Íê¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½¡½ÆóÅáÎ®¤ÎÄ´À°¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥¯¤Î±Æ¶Á¤Ï¡£
¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤¤â¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤ÏÂÎ´¶¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸åÈ¾¤â¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄÌ¤ê¤Ë¤¤Æ¡¢ÂÇÀÊ¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î´¶³Ð¤Ç¤ÏÁ÷¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤µ¤Ã¤¤Î¼ÁÌä¤ÈÆ±¤¸Åú¤¨¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Ï¯´õ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡Ö1Ç¯ÌÜ¤ÇÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Þ¤¿¤³¤¦¤Í¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ãæ·Ñ¤®¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤ÆÆñ¤·¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òËè»î¹çËè»î¹ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ú¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤â¿®Íê¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½»³ËÜ¤¬Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤±¤½¤¦¤«¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó2¿Í¡Ê¥¹¥Í¥ë¡¢»³ËÜ¡Ë¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤°¤é¤¤Ä¹¤¯Åê¤²¤é¤ì¤¿¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤òÃæ·Ñ¤®¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸å¤í¤Ë·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬1ÈÖÂç»ö¤À¤È¤Ï»×¤¦¡£1ÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Þ¤ºÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥Æ¥ª¡¢¥¥±¤ÎÂÇÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡Ö¥Æ¥ª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¡¢ºòÆü¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¥¥±¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢·è¤á¤ë¤È¤³¤í¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥À¥Ö¥ë¡ÊÆóÎÝÂÇ¡Ë¤â¤·¤¯¤ÏÄ¹ÂÇ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æ¯¤¤À¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤¤ÂÇÀþ¤ÎÃæ¤ÇËÜÅö¤ËÀÚ¤ìÌÜ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ìò³ä¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÍê¤â¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡Ö¹Ô¤±¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¹Ô¤±¤ë½àÈ÷¤Ï¡×
¡½¡½Âè1ÂÇÀÊ¤È¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µå¿ô¤òÅê¤²¤µ¤»¤¿¤¤°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«Á÷¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï¤³¤³¤Ç¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤Ë±è¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¹Ô¤¯²ÄÇ½À¤Ï¡©
¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÂè4Àï¤ÎÀèÈ¯¤ÈÌÀÆü¤ÎÂè3Àï¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¡£¤½¤ÎÀè¤ÏÆÃ¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¹Ô¤±¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¹Ô¤±¤ë½àÈ÷¤Ï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½2ÅÙÌÜ¤ÎPS¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡ÖÆÃ¤ËÂç¤¤¯µîÇ¯¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£Ã»´ü·èÀï¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯°ã¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£°ìÀï°ìÀïÂçÀÚ¤Ë¡£Éé¤±¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÀï°ìÀï½¸Ãæ¤·¤Æ¼¡¤Ë·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¡£µîÇ¯¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤ÏWS¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡ÖÂÇ¤Æ¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½»³ËÜ¤Î²÷Åê¤ÈÅÐÈÄ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ÐÍè¡¢Ê¸¶ç¤Î¤Ä¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£Í³¿¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Í¥ë¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¥×¥é¥ó¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£ºÇ¸å¤Ï100µå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ºÇ¸å¤Þ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë