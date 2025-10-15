»³ËÜÍ³¿¤Ë¡ÖÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤¿¡×¡¡Å¨¾¤ÏÃ¦Ë¹¡Ä¸«Ê¬¤±ÉÔÇ½¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë¶ÃÃ²¡ÖÂ®µå¤Î¤è¤¦¤Ë¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï2004Ç¯¤Î¥Û¥»¡¦¥ê¥Þ°ÊÍè¤ÎPS´°Åê
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢9²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ7Ã¥»°¿¶¤Ç´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤³1Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÊÂ¾¤Î»î¹ç¤È¤Ï¡ËÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡Ë¿¶¤é¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤ÎÁ°¤Ë8²ó103µå¤òÅê¤²¤Æ1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢Ìµ»Íµå10Ã¥»°¿¶¤È´°àú¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤¿¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÏ¢ÇÔ¤òÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢½é²óÀèÆ¬¤Î¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤¬»³ËÜ¤Î½éµå96.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.9¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¡¢¤¤¤¤Ê¤êÀè¼èÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï»³ËÜ¤ÎÁ°¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡¢¡ÖÈà¤é¤Ï¤È¤â¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³1Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÊÂ¾¤Î»î¹ç¤È¤Ï¡ËÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡Ë¿¶¤é¤µ¤ì¤¿¡×¤È2¿Í¤ÎÅêµå¤ò¾Î¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö²æ¡¹¤Ï¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢µå³¦°ì¤À¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤ÎÃæ¤ÎºÇ°¤ÊÉôÊ¬¤ò°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡×¤È¡¢¤·¤Ö¤È¤µ¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎÂÇÀþ¤Î¶¯¤ß¤ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â»³ËÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÏÂ®µå¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¤Æ¤â¶Ã°ÛÅª¤Êµ°Æ»¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÖÆ±¤¸¥È¥ó¥Í¥ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Á´¤¯Æ±¤¸¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Èà¤ÏÈó¤ÎÂÇ¤Á¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Â®µå¤È¤·¤Æ¸½¤ì¡¢¤½¤·¤ÆÍî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Ï¶Ã¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î2Æü´Ö¡¢²æ¡¹¤ÏÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤¿¡×¡½¡½66ºÐ¤ÎÌ¾¾¤Î¿´¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë