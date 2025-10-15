Å¨ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¡È2Ê¸»ú¡É¤Ç¤ª´ê¤¤¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ë¡Ö¸ÀÍÕÁª¤Ó¤¬¥·¥Ö¤¤¡×
¡¡¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¿Íµ¤È´·²¤Î¤è¤¦¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤«¤é¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¡£»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤â¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï13Æü¡¢14Æü¡ÊÆ±14¡¢15Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¤ÇÀï¤¤¡¢16¡Á18Æü¡ÊÆ±17¡Á19Æü¡Ë¤ÏËÜµòÃÏ¤ËÌá¤Ã¤ÆÀï¤¦¡£»î¹çÃæ¤Ë¤ÏÂçÃ«¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤âµ¯¤¤¿°ìÊý¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿´ÑµÒ¤Ë¤â¡¢»î¹çÁ°¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÂçÃ«¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¼ê½ñ¤¤Î¥Ü¡¼¥É¤ÇÂçÃ«¤Ë¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ª¤Í¤À¤ê¤¹¤ë¾¯½÷¤Î»Ñ¤â¡£¡ÖCan you sign my ball¡×¤Î±Ñ¸ì¤Ë´Á»ú¤Ç¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡×¡Ö²¿Â´¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö²¿Â´¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤Í¤¬¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ²¿Â´¤Ê¤ÎÁð¡×¡Ö¡Ø²¿Â´¡Ù¾Ð¡£¤«¤ï¤¤¤¤¡£¡ØPlease¡Ù¤òGoogleËÝÌõ¤·¤¿¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤È¤¾¤Ï¤è¤¯½ñ¤±¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¾Ð¡×¡ÖµÞ¤ËÉð»Î¤ß¤¿¤¤¤ÊºÇ¹â¤Î·É°Õ¤òÊ§¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÂçÊÑ´ò¤·¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¸ÀÍÕÁª¤Ó¤¬¥·¥Ö¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë