Å¨¾¤¬¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ËÄÁÍ×µá¡Ä¡Öµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥Ê¥¤¥¿¡¼»î¹ç¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¡È±þÀï¡É
Å¨¾¤¬¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¡È¿²Ë·¡É¤ò´ê¤Ã¤¿
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡1ÅÀº¹¤ÎÇÔÀï¤Ë¡¢Å¨¾¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈ¯¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë1-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£2ÅÀº¹¤Î9²ó¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢¤Ê¤ª¤â2»àËþÎÝ¤ò·Þ¤¨¤ë¤âµÚ¤Ð¤º¡£½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ò¥«¥â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ïº£µ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ç6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.105¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Ê¤·¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢2024Ç¯¤Ï28ÂÇ¿ô10°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨.357¡¢½ÐÎÝÎ¨.438¡¢OPS.795¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Ç1¥Û¡¼¥Þ¡¼¡£6²ó¤ËÀèÀ©¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤ÎÇ¾Î¢¤Ë³èÌö¤¬¾Æ¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅê¼ê¿Ø¤Ï¡Ê¤³¤ÎÆü¡Ë¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ìÌÌ¤ÇËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ò¥«¥â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£ÌÀÆü¤ÏÈà¤¬¿²Ë·¤¹¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Ç19»þ8Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Î»î¹ç¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡È¼ºÂÖ¡É¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö¥Þ¡¼¥Õ¡Ê¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¡Ë¤È¤È¤Æ¤âÃç¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢ÌÀÆü¤Ï¿²Ë·¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡ª¡×¤È¡È±þÀï¡É¡£¹¥Ä´¤ÎÈë·í¤Ï¡Ö¡ÊÀÝ»á¡Ë25ÅÙ¤¸¤ã¤Ê¤¤µå¾ì¤Ç¡¢¼ê¤¬Îä¤¿¤¤¾õÂÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡Ê²°º¬¤¬¡ËÊÄ¤Þ¤Ã¤¿µå¾ì¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤À¡£ÍýÍ³¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼ç¼´¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë