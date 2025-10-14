スネルは8回1安打無失点10Kの好投

【MLB】ドジャース 2ー1 ブルワーズ（日本時間14日・ミルウォーキー）

ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に2-1で勝利した。最大の立役者となったのは、先発したブレイク・スネル投手。8回1安打無失点10奪三振の好投だった。試合後、緊急降板した佐々木朗希投手に“苦言”する場面もあった。

文字通りの快投だった。スネルは3回先頭に安打を許すも、牽制でアウトに仕留め、以降は1人の走者も許さなかった。8回を投げたのはノーヒットノーランを達成した昨年8月2日（同3日）の敵地レッズ戦以来、自身2度目だった。もっとも、降板後に試合が荒れた。

守護神の佐々木朗希投手が制球を乱し、犠飛を浴びて1点を返されると、イエリッチは四球を与え、2死一、三塁としたところで降板した。0回2/3を1安打2四球1失点だった。代わったブレイク・トライネン投手は先頭に四球を出すも、チュラングをどうにか空振り三振に仕留めて窮地を脱した。

試合後、米放送局「TBS」のインタビューにスネルが登場。ベンチで見守った9回の心境について聞かれると、「私はロウキもブレイク（・トライネン）も信頼しているよ」としながらも「だけど、もっとストライクゾーンに積極的に投げなければならない。あそこでは四球が多く、ヒットは1本だけだった。ゾーンに投げ込めばいいだけ。彼らはとてもいい選手だから、修正してくれるよ」と苦笑いしながら話した。（Full-Count編集部）