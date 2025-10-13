ラーメン王国・新潟は、気ままに電車でめぐっても、見知らぬ街で、ふと、美味しいラーメンに出会えます。「ぶらり途中下車のラーメン」は引き続き、新潟駅と柏崎駅を結ぶ「越後線」。県都・新潟市の繁華街から住宅街、さらに田園まで、日本海に沿って走る路線です。

幻の1杯が復活

西洋料理の出汁「ブイヨン」が味の骨格を作るラーメン。





新潟市を代表する老舗洋食店

昭和の初期に新潟市のレストランで提供されていた幻の1杯が復活しました。

このラーメンが食べられるのは、上所駅から歩いて13分。



新潟市役所近くの上古町にお店を構える「元祖洋食 レストランキリン」。



創業が昭和3年、新潟市を代表する老舗の洋食店です。



洋食店がラーメンをはじめる

レストランキリンといえば、ジューシーな鶏肉がゴロゴロ入ったケチャップご飯にトロットロの玉子。



伝統のデミグラスソースがたっぷりかけられた「オムライス」をはじめ、ハヤシライスなど絶品の洋食で知られるていますが、今年6月からラーメンをはじめました。



昭和6年頃に提供されていた1杯を、3代目主人が、先代から伝え聞いた作り方と、子どもの頃に食べた味を思い出しながら、95年ぶりに復活させました。



「現存する新潟最古のラーメン」

ポップには、「現存する新潟最古のラーメン」と書かれています。



興味ありますよね。



では、作っていただきます。



ブイオンづくりを応用

注目は画面左側、大量の牛骨や豚骨そして鶏肉をベースに、ニンジン、玉ねぎ、ニンニクなどの香味野菜を加え6時間…西洋料理の出汁「ブイヨン」づくりを応用した老舗レストランならではのスープです。



そして、もう一つは最高級の利尻産昆布や鰹節に、貝柱やトビウオなどが駆使された魚介系の出汁スープ。



2つのスープをあわせて、味をととのえます。



復刻！中華そば

「待たせいたしました、中華そばです！」



少し甘味が付けられた洋風の味付けのチャーシューに、柔らかいメンマに、茹で卵のトッピング。



ビジュアルは令和の時代のラーメンと変わりませんが、コンソメスープのような洋風な香りを漂よわせ、わずかに濁りのある、しょう油色のスープが特徴です。





麺は、緩やかに縮れた細麺で黄色みかかっています。



ご主人が子どもの頃に食べていた記憶をたどって製麺所にオーダーしました。



元祖洋食レストランキリン 主人 三上渉さん

「スープが最後どうなっているかを気にしていますので、飲み干されるとうまくいったと自信をもって言えると思います」



Q-再現率・復刻率はいくらぐらいですか？

「100%と言いたいところなんですが、私の父親や祖父がどう言うかは、わからないですね」



「普通のラーメンではない」

リポート

「香りがもう違います。普通のラーメンではないです。不思議なおいしさがする。うまみとコクがいいですね。バランスが本当に良い。コンソメ感も感じますね。そこが洋食店の味って感じもあります。こういう味のラーメン初めて食べました。懐かしいというか親しみやすさもあるので、どこかモダンな雰囲気、ハイカラな1杯な感じがします」



このラーメン、１日５食限定です。



こちらも昭和初期の味

続いても、昭和初期の味を再現した逸品です。



1年前に復活しました。



「お待たせいたしました、ナポリタンです！」



ちょっと豪華に、鶏ムネ肉がどっさりと入ったナポリタンは特製のケチャップが味を作る懐かしさが広がる濃い味です。



麺はアルデンテではなく、優しく柔らかい噛みごたえ。



これ、これ、これが食べたかったと、思い描いていた懐かしのナポリタンです。



パスタではなくスパゲッティーを食べに行こうと誘いたくなります。



西洋料理の出汁「ブイヨン」が味の骨格を作るラーメンは、昭和初期に提供されていた幻の味。



復活した一杯が待っています。



2025年10月2日「夕方ワイド新潟一番」放送より