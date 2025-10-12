ブルワーズがNLCS進出

【MLB】ブルワーズ 3ー1 カブス（日本時間12日・ミルウォーキー）

ドジャースは11日（日本時間12日）、本拠地ドジャースタジアムで非公開練習を行なった。13日（同14日）からリーグ優勝決定シリーズを戦うがこの日、対戦相手がブルワーズに決定。米メディアも一斉に報じた。

ブルワーズはこの日、本拠地でカブスと第5戦を戦った。負けたら互いに終戦の1戦はコントレラスのソロで先制した。2回から登板したミジオロウスキーが鈴木に同点ソロを浴びたが、4回にはボーン、7回にはトゥラングのソロで得点した。ミジオロウスキーは4イニングを投げて3安打1失点。アシュビー、パトリック、ウリベと繋いだ。

これで両リーグの優勝決定シリーズの対戦カードが決定した。ア・リーグはブルージェイズとマリナーズ、ナ・リーグはドジャースとブルワーズが戦う。ドジャースは今季、ブルワーズに0勝6敗と全敗している。

ブルワーズの勝利を米メディアも一斉報道。地元紙ロサンゼルス・タイムズのジャック・ハリス記者は「NLCSはドジャース対ブルワーズになりました」と報告。他にも米スポーツ局「ESPN」の敏腕記者ジェフ・パッサン氏は「今季最高の野球チームがNLCSに進出し、ドジャースと対戦します」と綴った。（Full-Count編集部）