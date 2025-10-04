サンリオ“新作カプセルトイ”が登場！ アニマル柄「グラス」＆ギミック付き「チャーム」を展開
サンリオキャラクターズを題材にした「ミニチュアグラスコレクション」と「カタカタおさんぽチャーム」が、9月中旬から、全国のカプセルトイコーナーで販売中だ。
【写真】並べて飾りたい！ 「ミニチュアグラス」のラインナップ
■個性的なカプセルトイが登場
今回発売されたのは、さまざまなサンリオキャラクターとデザインで、ついつい集めたくなる個性的な新作カプセルトイ。
「ミニチュアグラスコレクション」は、鮮やかなカラーとアニマル柄にサンリオキャラクターズを組み合わせたグラス。各キャラクターたちをイメージした小物をあしらった、どこか懐かしいデザインに仕上がっている。
いずれも、印鑑や付せんなどを入れるちょっとした小物入れにおすすめ。ハローキティ、マイメロディ、ポチャッコ、クロミ、シナモロールの全5種類が展開され、並べてもかわいい、ついコレクションしたくなるアイテムとなっている。
一方「カタカタおさんぽチャーム」は、アイテムを傾けるとスライドして動くギミック付きのチャーム。それぞれのキャラクターがお散歩していたり、お空の上で移動していたりと、カタカタ動くギミックに合わせたシーンを採用している。
ラインナップには、キャンプ場にいるポムポムプリンやけろけろけろっぴをはじめ、ハローキティ、パティ＆ジミー、マロンクリーム、バッドばつ丸、ハンギョドン、みんなのたあ坊、マイメロディ、リトルツインスターズの全10種類がそろう。
【写真】並べて飾りたい！ 「ミニチュアグラス」のラインナップ
■個性的なカプセルトイが登場
今回発売されたのは、さまざまなサンリオキャラクターとデザインで、ついつい集めたくなる個性的な新作カプセルトイ。
「ミニチュアグラスコレクション」は、鮮やかなカラーとアニマル柄にサンリオキャラクターズを組み合わせたグラス。各キャラクターたちをイメージした小物をあしらった、どこか懐かしいデザインに仕上がっている。
一方「カタカタおさんぽチャーム」は、アイテムを傾けるとスライドして動くギミック付きのチャーム。それぞれのキャラクターがお散歩していたり、お空の上で移動していたりと、カタカタ動くギミックに合わせたシーンを採用している。
ラインナップには、キャンプ場にいるポムポムプリンやけろけろけろっぴをはじめ、ハローキティ、パティ＆ジミー、マロンクリーム、バッドばつ丸、ハンギョドン、みんなのたあ坊、マイメロディ、リトルツインスターズの全10種類がそろう。