「可愛いだけじゃない！」【しまむら】マニア大絶賛♡「バズりシューズ」
足元のおしゃれは、コーデの印象を左右する大事なポイント。印象的なシューズを取り入れるだけで、シンプルコーデもグッとおしゃれに見えるかも。そこで今回は@yuka.h78さんが絶賛する【しまむら】のふわふわサンダルをご紹介。SNSで話題となったサンダルは、旬な雰囲気を醸し出せて履き心地も良さそうです。秋コーデをおしゃれに楽しんでみて。
ふわふわボリューミーな見た目に一目惚れ
思わず触れたくなりそうな、ふわふわのファー素材が魅力的なサンダル。存在感があり、シンプルコーデのアクセントとしても活躍しそう。素足ではもちろん、ソックスを合わせて楽しむ秋冬スタイルもおすすめ。@yuka.h78さんは「見た目の可愛さだけじゃない！ 厚底で盛れるしかなり歩きやすい」と絶賛しています。
デニムスタイルに映えるバランス感
ジーンズにファーサンダルを合わせた、こなれ感たっぷりなカジュアルコーデ。厚底なのでスタイルアップが狙える点も高評価。きれいめバッグを合わせてコーデを大人っぽく引き締めてあげると◎
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@yuka.h78様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
Writer：licca.M