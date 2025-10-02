ÀìÌçÅ¹¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌ£¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥´¡¼¥ë¥É¡×¤¬15¼þÇ¯¡ª¥Õ¡¼¥É¥é¥¤¥¿¡¼¸·Áª¡Ö¥ê¥ÔÇã¤¤É¬»ê¤Î4ÉÊ¡×
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î28Æü¤ËÈ¯Çä15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉý¹¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀìÌçÅ¹¤ÈÆ±Åù°Ê¾å¤ÎÌ£¤äÉÊ¼Á¤ò¡¢¤ªÇã¤¤µá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ä¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥¦¥ÁÁíºÚ4¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2025Ç¯2·î»þÅÀ¤ÇÌó50¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃæ¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª2024Ç¯¤ËÇä¤ì¤¿¡Ö¥»¥Ö¥ó¤Î¿Íµ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×
1ÉÊÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥´¡¼¥ë¥É ¶â¤Î¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ429.84±ß¡Ë¡£´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ö¥¨¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¦¥¹¡×¤ÏÉ®¼Ô¤âË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ÏÂÎ¸³ºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
²áµî¤Ë¤Ï¥Á¥ë¥ÉÊÛÅö¤Ç¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¡¢°ìÈÖ´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢¹üÉÕ¤¤Î·ÜÆù¤¬3ËÜÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤Ç¤Ï²ÃÇ®ºÑ¤ÎÆù¤ò»È¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤ÏÀ¸Æù¤«¤éÄ´Íý¤·¤¿¹üÉÕ¤Æù¤ò²Ã¤¨¡¢Äã²¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤à¤³¤È¤ÇÆù¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë»ÅÎ©¤Æ¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤âÈÔ¤¤¿¤Æ¤Î¾õÂÖ¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹á¤ê¹â¤¤¥«¥ì¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤í¤ê¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ë¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤ä¥Ð¥¿¡¼¤Î¥³¥¯¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥«¥ì¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êËþÂÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
2ÉÊÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥´¡¼¥ë¥É ¶â¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¡ÊÀÇ¹þ429.84±ß¡Ë¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¬È¯ÇäÅö»þ¤«¤éÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥´¡¼¥ë¥É¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò°ìµ¤¤Ë¹â¤á¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
È¯Çä¸å¤â¤½¤Î»þÂå¤´¤È¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤«¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îß·×ÈÎÇä¸Ä¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤È1²¯7000Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ï¡¢ÃÇÌÌ¤«¤éÆù½Á¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥º¥ë´¶¤Î¤¢¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤½¤¦¡£ÀìÌçÅ¹¤Î¾Æ¤Êý¤ËÊï¤¤¡¢Å´ÈÄ¤Ç¹â²¹¡¦Ã»»þ´ÖÄ´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆù½Á¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¿©´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»Æµí¤Î¥¹¥ÍÆù¤ä¹áÌ£ÌîºÚ¤Ê¤É¤«¤é¤È¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ó¡¦¥É¡¦¥ô¥©¡¼¤ò3Æü´Ö¼Ñ¹þ¤ó¤À¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æù¤Î¼Á´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¤Õ¤Ã¤¯¤é´¶¤â¤¢¤ê¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
3ÉÊÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥´¡¼¥ë¥É ¶â¤Î¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡×¡ÊÀÇ¹þ689.04±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Ä¥¢ÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢ ¥¨ ¥È¥é¥Ã¥È¥ê¥¢ ¥À ¥¤¡¼¥µ¡×¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤Ï¡¢É®¼Ô¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤â¥ê¥Ô¡¼¥ÈÇã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤µ¤é¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿ÅÀ¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¾¦ÉÊ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â²¹¤Ç¾Æ¤¯¥Ê¥Ý¥ê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ä¾Æ¤¿§¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾¦ÉÊ²½¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ¸ÃÏ¤ÎÊ´¤ä¿å¤ÎÇÛ¹ç¤ò²¿ÅÙ¤â¸«Ä¾¤·¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥ª¡¼¥Ö¥ó¡Ê²ÃÇ®¤µ¤ì¤¿¶õµ¤¤ò¥¸¥§¥Ã¥ÈÊ®¼Í¤Ç¿©ºà¤ËÄ¾ÀÜÅö¤Æ¤ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¡Ë¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢1Æü3ËüËç¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò1Ëç¤º¤Ä¼ê¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¶Ã¤¤Ç¤¹¡ª
¤³¤¦¤·¤¿µ»½Ñ¤ÎÃßÀÑ¤Ë¤è¤ê¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤ÏÀ¸ÃÏ¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤ò¤µ¤é¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê»õÀÚ¤ì¤Î¤è¤¤¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤ÎÎÌ¤¬10¡ó¤â¥¢¥Ã¥×¡£¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ï¤ªÅ¹¤ÈÆ±¤¸¥¤¥¿¥ê¥¢»º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´¡¼¥ë¥É ¶â¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ496.80±ß¡Ë¤âÉ®¼Ô¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤ÎµíÆù¤¬¥´¥í¥´¥í¤È¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥´¡¼¥ë¥É¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¾¯¤·ÃÍ¤¬Ä¥¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ó¥ËÁíºÚ¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëÌ¤Íè¤â±ó¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤ê¤Î¤È¤¤Î¡Ö¤´Ë«Èþ¤´¤Ï¤ó¡×¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤â¤¦Í¼ÈÓ¤ò½àÈ÷¤¹¤ëµ¤ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æü¤ÎÍê¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢§ºûÌÚ Íý·Ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
°û¿©¶È³¦»ï¤ÎÊÔ½¸¤ò·Ð¤Æ¡¢2007Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£ÀìÌç»ïÊÔ½¸¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿©¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼èºà¡¦¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤àÆü¾ïÅª¤Ê¥°¥ë¥á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¯È¯¿®Ãæ¡£All About ¤ª¤¦¤Á¥°¥ë¥á¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:ºûÌÚ Íý·Ã¡Ê¥Õ¡¼¥É¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
¡ÖÉý¹¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀìÌçÅ¹¤ÈÆ±Åù°Ê¾å¤ÎÌ£¤äÉÊ¼Á¤ò¡¢¤ªÇã¤¤µá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ä¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥¦¥ÁÁíºÚ4¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2025Ç¯2·î»þÅÀ¤ÇÌó50¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃæ¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª2024Ç¯¤ËÇä¤ì¤¿¡Ö¥»¥Ö¥ó¤Î¿Íµ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×
ÀìÌçÅ¹¥ì¥Ù¥ë¤Î¡ÖËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¡×¤¬¡¢Æü¾ï²Á³Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ªº£²ó¡¢15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ´ûÂ¸¾¦ÉÊ¤¬¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª É®¼Ô¤¬¼Â¿©¤·¤¿Ãæ¤«¤é¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë3¾¦ÉÊ¤ÈÄêÈÖ¤Î1¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥´¡¼¥ë¥É ¶â¤Î¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡×429.84±ß
1ÉÊÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥´¡¼¥ë¥É ¶â¤Î¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ429.84±ß¡Ë¡£´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ö¥¨¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¦¥¹¡×¤ÏÉ®¼Ô¤âË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ÏÂÎ¸³ºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
²áµî¤Ë¤Ï¥Á¥ë¥ÉÊÛÅö¤Ç¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¡¢°ìÈÖ´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ»¸ü¤Ê¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡×¡ß¡Ö¹üÉÕ¤Æù¡×¤ÎËþÂ´¶¡ª
ºÇÂç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢¹üÉÕ¤¤Î·ÜÆù¤¬3ËÜÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤Ç¤Ï²ÃÇ®ºÑ¤ÎÆù¤ò»È¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤ÏÀ¸Æù¤«¤éÄ´Íý¤·¤¿¹üÉÕ¤Æù¤ò²Ã¤¨¡¢Äã²¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤à¤³¤È¤ÇÆù¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë»ÅÎ©¤Æ¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤âÈÔ¤¤¿¤Æ¤Î¾õÂÖ¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹á¤ê¹â¤¤¥«¥ì¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤í¤ê¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ë¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤ä¥Ð¥¿¡¼¤Î¥³¥¯¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥«¥ì¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êËþÂÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
2.¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥´¡¼¥ë¥É ¶â¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×429.84±ß
2ÉÊÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥´¡¼¥ë¥É ¶â¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¡ÊÀÇ¹þ429.84±ß¡Ë¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¬È¯ÇäÅö»þ¤«¤éÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥´¡¼¥ë¥É¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò°ìµ¤¤Ë¹â¤á¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
È¯Çä¸å¤â¤½¤Î»þÂå¤´¤È¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤«¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îß·×ÈÎÇä¸Ä¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤È1²¯7000Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡ÖÆù½Á¤¸¤å¤ï¤ê¡×¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ï¡¢ÃÇÌÌ¤«¤éÆù½Á¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥º¥ë´¶¤Î¤¢¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤½¤¦¡£ÀìÌçÅ¹¤Î¾Æ¤Êý¤ËÊï¤¤¡¢Å´ÈÄ¤Ç¹â²¹¡¦Ã»»þ´ÖÄ´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆù½Á¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¿©´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»Æµí¤Î¥¹¥ÍÆù¤ä¹áÌ£ÌîºÚ¤Ê¤É¤«¤é¤È¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ó¡¦¥É¡¦¥ô¥©¡¼¤ò3Æü´Ö¼Ñ¹þ¤ó¤À¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æù¤Î¼Á´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¤Õ¤Ã¤¯¤é´¶¤â¤¢¤ê¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
3.¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥´¡¼¥ë¥É ¶â¤Î¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡×689.04±ß
3ÉÊÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥´¡¼¥ë¥É ¶â¤Î¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡×¡ÊÀÇ¹þ689.04±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Ä¥¢ÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢ ¥¨ ¥È¥é¥Ã¥È¥ê¥¢ ¥À ¥¤¡¼¥µ¡×¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤Ï¡¢É®¼Ô¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤â¥ê¥Ô¡¼¥ÈÇã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
ËÜ³Ê´¶¤Î¤¢¤ëÀ¸ÃÏ¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡ª
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤µ¤é¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿ÅÀ¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¾¦ÉÊ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â²¹¤Ç¾Æ¤¯¥Ê¥Ý¥ê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ä¾Æ¤¿§¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾¦ÉÊ²½¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ¸ÃÏ¤ÎÊ´¤ä¿å¤ÎÇÛ¹ç¤ò²¿ÅÙ¤â¸«Ä¾¤·¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥ª¡¼¥Ö¥ó¡Ê²ÃÇ®¤µ¤ì¤¿¶õµ¤¤ò¥¸¥§¥Ã¥ÈÊ®¼Í¤Ç¿©ºà¤ËÄ¾ÀÜÅö¤Æ¤ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¡Ë¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢1Æü3ËüËç¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò1Ëç¤º¤Ä¼ê¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¶Ã¤¤Ç¤¹¡ª
¤³¤¦¤·¤¿µ»½Ñ¤ÎÃßÀÑ¤Ë¤è¤ê¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤ÏÀ¸ÃÏ¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤ò¤µ¤é¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê»õÀÚ¤ì¤Î¤è¤¤¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤ÎÎÌ¤¬10¡ó¤â¥¢¥Ã¥×¡£¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ð¡¼¥¸¥ó¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ï¤ªÅ¹¤ÈÆ±¤¸¥¤¥¿¥ê¥¢»º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
4.¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥´¡¼¥ë¥É ¶â¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¡×496.80±ß
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥´¡¼¥ë¥É ¶â¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ496.80±ß¡Ë¤âÉ®¼Ô¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤ÎµíÆù¤¬¥´¥í¥´¥í¤È¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥×¥Á¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¡Ö¤Ò¤È¤ê¤´ÈÓ¡×¤ä¡¢²È»ö¤ò¤¹¤ë¡Öµ¤ÎÏ¥¼¥í¡×¤ÎÆü¤Î¶¯¤¤Ì£Êý
¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥´¡¼¥ë¥É¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¾¯¤·ÃÍ¤¬Ä¥¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ó¥ËÁíºÚ¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëÌ¤Íè¤â±ó¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤ê¤Î¤È¤¤Î¡Ö¤´Ë«Èþ¤´¤Ï¤ó¡×¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤â¤¦Í¼ÈÓ¤ò½àÈ÷¤¹¤ëµ¤ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æü¤ÎÍê¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢§ºûÌÚ Íý·Ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
°û¿©¶È³¦»ï¤ÎÊÔ½¸¤ò·Ð¤Æ¡¢2007Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£ÀìÌç»ïÊÔ½¸¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿©¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼èºà¡¦¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤àÆü¾ïÅª¤Ê¥°¥ë¥á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¯È¯¿®Ãæ¡£All About ¤ª¤¦¤Á¥°¥ë¥á¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:ºûÌÚ Íý·Ã¡Ê¥Õ¡¼¥É¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)