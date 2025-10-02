筧美和子 新婚旅行で食生活が変化 自身の現在の体形に言及「とくにパスタが食べたくて仕方なくて…」
女優の筧美和子（31）が1日、深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。食生活に変化があったことを明かした。
お笑いタレント・ケンドーコバヤシが「筧ちゃんが、“ゆるテンフリー”をとうとうやめてしまったというね」と切り出すと、筧は「（グルテンが）多めです、最近」と告白。「1カ月ぐらい前に新婚旅行でヨーロッパに行ってたんですけど、そこで結構グルテン過多生活をしてたら、帰って来てからパスタとかパンとか、普段以上に小麦を求めてて」と話した。
これまで番組では、小麦などのタンパク質を摂取しないグルテンフリー生活を意識しながらも、厳密さにはこだわらない“ゆるテンフリー”を提唱していた筧。「お米に慣れすぎてるから調子が悪くなったりするのかなと思ったんですけど、意外と元気」といい、共演者からは、米飯を推奨する筧とパスタ派の夫が険悪になったエピソードでいじられたが、「とくにパスタが食べたくて仕方なくて」と変化を明かした。
そしてケンコバは、言葉を選びながら「どうなんですか？失礼ですけど、体形のほうは」と質問。筧は笑いながら「うーん、まあ一旦見て見ぬふりっていう、今は」と打ち明け、「それなりの仕事が入ったら、プロとして作ります？」というケンコバに、「ハイ」と宣言。「私的には、これは言い訳ではなく、絞ったりしなくていい時期には、食べたいものを食べて運動して、その結果できた体が“私の体”ということで」と説明すると、共演者からは「それが一番幸せ」との声が上がっていた。