ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î²ø²æ¤ò¡Ö±£¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¸µ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹Å´¿Í¤Ö¤ê¡Ä¼þ°Ï¤ËÅÁ¤¨¤¿Ê¸¶ç
·ª»³±Ñ¼ù»á¡¢²«¶âÁü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ò²ó¸Ü
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ïÏÃ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë·ª»³±Ñ¼ù»á¤¬1Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö²£ÉÍÂç²«¶âÅ¸¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¡×¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î²«¶âÁü¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡ÈÂçÃ«Áü¡É¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎºÙ¤«¤¤Àþ¤Ê¤É¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¸«¤¿·ª»³»á¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ»þÂå¤Î½ÐÍè»ö¤ò²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¹â¤µ190¥»¥ó¥Á¤Î²«¶âÁü¤ÏÂçÃ«¸øÇ§¤Î¤â¤È¡¢¶âÇó1550Ëç¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ³ô¼°²ñ¼ÒSGC¤¬À½ºî¡£·ª»³»á¤Ï¡Ö¤·¤ï°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶Ã¤¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¥ì¥¬¡¼¥¹¤È¤«¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£æÆÊ¿¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë»þ¡¢¼«ÂÇµå¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¹ü¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿»þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2013Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÂçÃ«¤òÅêÂÇ¤ÎÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ°éÀ®¡£Îý½¬ÎÌ¤Ï¼«Á³¤ÈÂ¿¤¯¤Ê¤ê¡¢²ø²æ¤Ë¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ÊÀ¤´Ö¤Ë¤Ï¡Ë±£¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¶¯¤¯¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥ì¥¬¡¼¥¹¤¬¾®¤µ¤¤¤Ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥ë¡¼¥ë¾å¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ê¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¹Å¤¤²«¶â¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¸å¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£æÆÊ¿¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£ÄË¤ß¤ò²¡¤·¤ÆÂ³¤±¤¿½Ð¾ì¡£ÆóÅáÎ®¤òÂ³¤±¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¥Õ¥ë²óÅ¾¤òÂ³¤±¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µÙÍÜÆü¤òÀß¤±¤Ê¤¤ÂçÃ«¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö²áµî¤Î¤³¤È¤Ï¼Î¤Æ¤ÆÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤³¤³¤«¤é¤É¤¦µ±¤¯¤«¡×
¡¡¤¯¤·¤¯¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ËÎ×¤ß¡¢ÂçÃ«¤¬2ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂçË½¤ì¤·¤¿Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Åù¿ÈÂçÁü¤Ï¡ÖÂÇ¼Ô¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤Ç¡¢Åê¼ê¤ò´Þ¤á¤¿ÆóÅáÎ®¤ÎÁü¤Ï10Ê¬¤Î1¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢20Ê¬¤Î1¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£²«¶âÁü¤òÁ°¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ëµ¢¤í¤¦¡¢æÆÊ¿¡ª¡×¤È¹ØÆþ¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡ÊÅêÂÇ¤Î¡Ë2¤Ä¤ä¤ë¤Î¤¬Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉáÄÌ¤Î¤³¤È¡£É¬Á³¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÒÊý¤À¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¤¡×¤È¤â¡È»ØÅ¦¡É¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ïºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÁü¡¢¤½¤Î¼¡¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼éÈ÷¤Ç¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ëÁü¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£Ì´¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£³Ú¤·¤ß¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡×
¡¡ÏÃÂê¤¬ÂçÃ«¤Î¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤ä¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤¬¹¥¤¤«¤ËµÚ¤Ö¤È¡ÖÈà¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ËÊ¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»Ø´ø´±¤ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤â¤ËÀ¤³¦°ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿2023Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î·è¾¡¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖºÇ¸å¡¢¥È¥é¥¦¥È¤ò»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤¿»þ¤ÎÉ½¾ð¤È¤«¡¢²¿¤«1¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯É½¾ð¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÉ¬»à¤Ë¤Ê¤ëÉ½¾ð¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¡£ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤â¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î¡È¶â¤ÎÍñ¡É¤¬¡¢º£¤äÅù¿ÈÂç¤Î¡È¶â¤ÎÁü¡É¤È¤Ê¤ê¡Ö¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬æÆÊ¿¤Î²ÁÃÍ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬»ÈÌ¿¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£²áµî¤Î¤³¤È¤Ï¼Î¤Æ¤ÆÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤³¤³¤«¤é¤É¤¦µ±¤¯¤«¡×¡£²ø²æ¤ä¼ê½Ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤¿²áµî¤è¤ê¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀï¤¤¡£²«¶âÁü°Ê¾å¤Ëµ±¤¯³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë