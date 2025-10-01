ハイブランドのお客様が日常を過ごす、5つ星ホテルや高級レストラン。若い販売員にとって、その世界はあまりに縁遠く、顧客との会話にすら戸惑うことがあります。元ルイ・ヴィトン トップ販売員の土井美和氏も、かつてはラグジュアリーの世界とは無縁でした。本記事では、同氏の著書『「自分」というブランドを売る 元ルイ・ヴィトン トップ販売員が大切にしてきたこと』（大和出版）より、彼女がトップに上り詰める過程で貫いたプロ意識と、そこから得た“本物の顧客理解”を紹介します。

大学時代は原宿系…入社して面食らった「ラグジュアリー」の世界

大学時代、私の友人たちの中には、すでにルイ・ヴィトンのバッグで登校する子もいましたが、私はそういったものには興味がありませんでした。

当時の私は、原宿系のファッションが好きで、吉田カバン（PORTER）のリュックを背負って、A BATHING APEのニットに、ビルケンシュトックやクラークスのシューズを履いていました。ある時期はシノラーに影響を受けて、「宇宙百貨」という雑貨屋さんに行っては、カラフルなアクセサリーを買い集めてジャラジャラと着けてみたり、いちご柄の生地を買ってスカートをつくって着てみたり。今思えばファッションも迷走していました（笑）。

幼い頃からブランド品が当たり前にある家庭ではありませんでしたし、「ラグジュアリー」の世界とは縁遠い場所にいた気がします。

ルイ・ヴィトンに入社後、これまで出会ったことがないラグジュアリーな暮らしをするお客様と、どのような会話をすればよいか、お客様が話している内容を想像したり共感したりするのが難しく感じることもありました。

そんな私にとって、とてもありがたいことに年に何度か、会社でラグジュアリーな経験をさせていただく機会がありました。

今でも記憶にあるのは、パークハイアット東京や東京オペラシティなどの高級レストランに連れて行っていただいたことです。その日食事会のチームは早番後、化粧室で先輩たちとお化粧を直したり、髪をお互いクルクル巻き合ったり、普段よりも少しドレスアップして、タクシーに乗り込み向かいます。

この時点から非日常でワクワクしますが、普段は行かないラグジュアリーホテルや高級レストランでの体験は、全てがキラキラして見えて胸が高鳴りました。

ホテルに集う人々の装いや振る舞い、品のある香り、豪華に飾られたロビーの装花、ホテルマンの卓越された美しい所作やサービス、高層階から見える景色や食事の味など、素晴らしい体験をさせていただきました。

「ラグジュアリーを提供する者自身が、ラグジュアリーを知るべき」

私がよかったと思うのは、当時の社長であった秦郷次郎さんの、「ラグジュアリーを提供する販売員自身が、ラグジュアリーを知るべきである」というお考えを聞けたことです。

ただ、楽しむだけでなく、なぜその機会が与えられているのか、なぜ必要なのかを知れたことが、私がその後も意識的に「ラグジュアリーを知る」経験を重ねる原動力となりました。

私にとって「ラグジュアリー」は、初めはあまりにも遠い存在に感じられ、不釣り合いな場所に来てしまったという感覚さえありました。でも、ラグジュアリーを知ることは、お客様のライフスタイルや価値観を想像し、共感するために必要だと、次第に実感するようになったのです。

自分が素晴らしい体験をするだけではなく、お客様と過ごす時間や会話をより豊かなものにして、お客様のライフスタイルを想像したうえでよりよいご提案をするために、必要な経験だと感じていました。

お金がないなら「朝食」だけでも…“体験”が、接客力につながる

たとえば、入社2年目の時、毎年ルイ・ヴィトンのハードトランクを5〜6個持ってファーストクラスでハワイへ行き、ハレクラニという5つ星のホテルのスイートルームに1週間滞在されるお客様を担当しました。

その時の私は、そのようなライフスタイルは全く想像もつかず、ハレクラニの名前すら知りませんでした。でも翌年、自分でハレクラニに宿泊してみたことで（もちろんファーストクラスでもなければ、スイートルームでもありませんが）、お客様が見ていた景色を体験として知ることができました。

このようなきっかけから、私はプライベートでも1年に何度かは高級レストランに伺い、年に1度の長期休暇にはお客様満足度が高いと評判のホテルを選んで滞在し、その体験を大切にしてきました。

また、20代前半で自由に使えるお金が少ない頃は、都内のラグジュアリーホテルの「朝食」に足を運びました。ディナーよりも、背伸びし過ぎずに非日常の雰囲気を味わえるため、年に何度かの記念日は朝食でお祝いするようにしていました。

普段接しているお客様方がいつもどのような景色を見て、どのようなサービスを受けているのか。私には年に数回で特別な出来事でも、お客様にとってはこれが日常で当たり前なのだと知るだけでも大きな学びでした。

土井 美和

株式会社Clienteling Advisory

代表取締役