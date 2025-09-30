【ワシントン＝田中宏幸、淵上隆悠】米国のトランプ大統領と連邦議会の与野党指導部が２９日、ホワイトハウスで会談した。

１０月１日から始まる２０２６会計年度の当面の政府資金を確保する暫定予算（つなぎ予算）案を協議したが、決裂した。現行のつなぎ予算は９月３０日深夜が期限で、予算切れに伴う政府機関の一部閉鎖の可能性が高まっている。

バンス副大統領（共和党）は会談後、記者団に「民主党が正しい行いをしないため、我々は政府閉鎖に向かっている」と述べた。民主党上院トップのチャック・シューマー院内総務は「予算案には民主党の意見が一切反映されていない。政府閉鎖が起きるかどうかは共和党次第だ」と訴えた。

共和党主導のつなぎ予算案は１０月１日〜１１月２１日の政府資金を手当てする内容だ。９月１９日に下院を通過したが、可決に民主党の協力が必要な上院では否決された。民主党は、７月成立した大型減税法で決まった低所得者向け医療制度「メディケイド」の削減の撤回を求めているが、共和党は応じない構えだ。

政府閉鎖が起きれば、多くのサービスが中断し、数十万人の連邦職員が一時帰休や無給での勤務を強いられる。ロイター通信によると、米労働省は２９日、政府閉鎖中は経済統計の発表を停止すると明らかにした。１０月３日公表予定の９月の雇用統計が発表されない可能性があり、市場への影響も大きい。