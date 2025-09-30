何もしていない同居犬に何度も猫パンチを繰り出して…？2匹の温度差のある関係性がかわいすぎると話題で、動画は4004万再生を突破。「にゃんこは強いねw」「おもしろすぎてめっちゃ笑ったw」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

【動画：全力疾走する猫→突然止まったかと思ったら…近くにいた犬に見せた『まさかの行動』】

猫、爆走中

Instagramアカウント『sarang.hana1823』に投稿されたのは、猫がキャットホイール（猫用のまわし車）で爆走する傍らに犬が寝そべっているワンシーンです。動画に登場するのは、2023年10月25日に飼い主さん宅へお迎えされたキジトラの「ハナ」ちゃんと、同居犬の「サラン」ちゃん（2018年6月26日生まれの白い小型犬）の2匹。

この日、ハナちゃんはキャットホイールで全力疾走して遊んでいたのだそうです。しなやかな体を使って、まるでトレーニング中のアスリートのように走り続けるハナちゃんの姿を、サランちゃんは床で寝そべりながら静かにじっと見つめていたのだとか。

理不尽な猫パンチ

ハナちゃんは突然走るのをやめると、サランちゃんに睨みをきかせてからサランちゃんの頭に猫パンチを一発お見舞いしたといいます。

ハナちゃんは再びキャットホイールで大爆走をしてから視線をサランちゃんに移して立ち止まり、またサランちゃんの頭に猫パンチを浴びせたとのこと。サランちゃんはじっとその場に寝そべったままで、なぜ殴られているのかは理解できない様子だったそうです。観ているこちらも、「なんで殴るんだ？」と首をかしげるしかない状況。

なぜ殴るのかは猫のみぞ知る

ハナちゃんはもう一度キャットホイールで遊びはじめたものの、何かがしっくりこないのか、すぐに立ち止まって、自分の体をペロペロと舐めはじめて気持ちを落ち着かせている様子だったのだとか。

この一連の流れに、飼い主さんは笑いが止まらなかったとおっしゃいます。ハナちゃんとサランちゃんの対照的な姿は、多くの人に笑いと癒しを届けることとなったのでした。

投稿には、「なんでしばくんやろw」「なんかイラっとするんかな？w」「観覧料を取りたいとか？w」「めっちゃ好きw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『sarang.hana1823』では、この他にも猫のかわいい姿をたくさん観ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「sarang.hana1823」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。