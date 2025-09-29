“密会職員”の妻「あまり騒がないでください」出来すぎた対応に前橋市・小川市長の側近が違和感…市長は続投の意思示す

28日朝、Mr.サンデーのカメラが捉えたのは…

小川市長の後援会事務局長・松村健助さん：

もしもし松村です。おはようございます。どうだいその後は？」

電話の相手は…妻子ある職員との“ホテル通い”が明らかになった、前橋市の小川晶市長。

男性は、15年にわたって、小川市長を支えてきた側近だ。

小川市長の後援会事務局長・松村健助さん：

続投って言ったんだよ。続投はするんでしょ？

逆風強まる中、小川市長が側近だけに語った胸の内とは？

小川市長の後援会事務局長・松村健助さん：

小川は天真爛漫ですよ。

「近所のシティーホテルだと思っていた」

前橋市・小川晶市長：

男女の関係はありませんが、私が、結構泣いたりとか感情的になったりするところもあるので、そこ（ホテル）なら誰の目にも留まらない。

市の職員である既婚男性とホテルを複数回訪れていた、前橋市の小川晶市長。

あくまで、打ち合わせや相談事をしていたといい、男女の関係は否定したが、市民からの納得が得られない中…

小川市長の後援会事務局長・松村健助さん：

「私はそういう男女の関係ではありません」と事前に聞いていた。信じるしかありません。

こう語るのは、松村健助さん。

小川市長が県議の時代から15年間支えてきた側近だ。

松村さんが市長本人から打ち明けられたのは、報道の3日前だったという。

小川市長の後援会事務局長・松村健助さん：

（不倫疑惑）報道が出るかもしれない。私としては、近所のシティーホテルで話したと思っていた。

職員と打ち合わせしていたのが「ホテル」だと説明されたといい、松村さんはてっきりシティーホテルのロビーなどを想像していたというが…

小川市長の後援会事務局長・松村健助さん：

報道にラブホテルと出たので、たまげて驚愕した。なんでラブホテルかと思った。

さらに、小川市長からは相手男性の妻に関する説明もあったといい…

小川市長の後援会事務局長・松村健助さん：

その職員の方の奥さんも「あまり騒がないでください」というような趣旨のことを言ってました。今現在考えてみると、不倫騒動が出て、奥さんが騒がないでくれはおかしい。

相手側の妻の「できすぎた対応」が事実なのか、違和感を覚えたという。

それでも、松村さんは…

小川市長の後援会事務局長・松村健助さん：

「男女の関係はありません」と、私にはちゃんと言った。（私からも）「潔白であれば、毅然とした態度で臨んでいただきたい」。私は24日（会見当日）の朝、小川晶に電話いたしました。

「続投する気持ちは十分にある」

その言葉通り、24日の会見で潔白を主張した小川市長。

だが26日、議会の傍聴席からは激しいヤジが飛んだ。

ヤジ「恥を知れよな！恥を！」

市長の説明をどう思っているのか？市民に聞いてみると…

市民：

そういう場所で相談に乗ってもらうこと自体がおかしいんじゃないの？って思っちゃうし、100%信じられないですよね。

市民：

私は潔く引くべきだと思います。

市民：

本人に続ける意思があるなら、ぜひ続けてほしい。子供関連に予算をつけてくれたのが小川市長で、希望がすごくこの1〜2年で持てるようになったんですよ。

市民からは「辞職すべき」との声も多い中、市長自身はどう考えているのか？

前橋市・小川晶市長：

今後のことについても考えていきたいというふうに思っております。私からは以上です。

記者：

今のご自身の問題で、市政が停滞していることについては？

記者：

市長、進退については？

記者からの質問を、ことごとくスルーした小川市長。

28日朝、松村さんは、改めて小川市長の今の思いを確かめるため、電話した。

小川市長の後援会事務局長・松村健助さん：

どうだいその後は。まあ色々、俺のところには苦情じゃないけど、小川さんのことでいっぱい来てるわけ。全面的に、そういう一線を越えてねぇってことも聞いてるからさ。その通り信用しているし、俺はそれが間違いねえと、長年付き合ってるからね。そういう話をしてるんだけども、なんでホテルなんか行ったんだってことも、まだいちいち言われちゃうわけだな。

小川市長の後援会事務局長・松村健助さん：

続投はするんでしょ？そういう場合は。潔白なんだから、続投ってことは、（市長になって）1年半ぐらいだよな。まだ任期…あと2年半もあるから、その間、どういう考えでやるんだよ？俺は、続投するんだったらやっぱり選挙の公約というか、そういうのを全うするのかなと俺は思ってるわけです。

続投の意思があるか問いかけた松村さんに、小川市長はどう答えたのか。

小川市長の後援会事務局長・松村健助さん：

「色々言われてますけど、私は潔白だから続投する気持ちは十分にある」と。続投するには、その前段として議会との話もありますから、議会と話をした上で色々考えたいと。

変わらず続投の意思を示したという。

市議会は、市長への質問を集約し、明日にも提出する方針だ。

（「Mr.サンデー」9月28日放送より）