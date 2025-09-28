Image: NASA

老化の謎解明にも…？

人類は地球を飛び出し、宇宙空間で生活できる環境が、技術的には整いつつあります。でも、それに伴うリスクがあるとも指摘されてきました。残念なことに、懸念が現実のものとなりました。

わずか1カ月の滞在でも寿命が縮む？

このほど科学ジャーナルの「Cell Stem Cell」では、宇宙空間における滞在が造血幹前駆細胞（HSPC）に与える影響を調査した研究論文が発表されました。NASAならびにSpace Tangoの提携により、国際宇宙ステーション（ISS）へと、幹細胞の変異をチェックできる超小型の3Dバイオセンシング装置を配備。主にHSPCが、地球外の環境で、どんなふうに変わっていくのかが調べられました。

その結果、宇宙空間に滞在して、わずか32日という短期間でも、HSPCの異常な活性化や細胞内エネルギーの急速な燃焼を観察。これにより、造血や再生能力が衰退するほか、DNAの損傷、テロメアの短縮といったダメージが生じ、免疫の低下や分子レベルで老化の進行が見られて、寿命が縮まる恐れがあったのだとか！

さらなる研究で若返りに光明？

宇宙空間での機能損壊が判明したHSPCですが、どうやら地球へ戻ってくると、一部の機能は回復することもわかったようです。とはいえ、地球外の苛酷な環境での滞在が延びれば延びるほど、その回復にも限界がある模様。火星への移住を目指すには、なんとも大きなハードルとなりそうですよね。

Sanford Stem Cell Instituteで所長を務めるCatriona Jamieson教授は、今回の論文発表に際し、このようにコメントしました。今後もISSでの調査を継続し、さらなる研究が進められていくそうです。 宇宙空間ならびに地球上でも、老化の予防や免疫力の向上など、若返りにさえつながる発見がなされたりすれば最高ですね〜。

Source: Cell Stem Cell