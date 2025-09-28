Ãæ¹ñ¤ÎÂç·¿Ï¢µÙ¡Ö¹ñ·ÄÀá¡× ¤Î¤Ù23²¯¿ÍÄ¶¤¬°ÜÆ°¤Ø ¿Íµ¤¤Î³¤³°Î¹¹ÔÀè¤ÏÆüËÜ¤¬1°Ì
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç10·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂç·¿Ï¢µÙÃæ¤Ë¡¢¤Î¤Ù23²¯¿ÍÍ¾¤ê¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï10·î1Æü¡Á8Æü¤Þ¤Ç¡Ö¹ñ·ÄÀá¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·ú¹ñµÇ°Æü¤ËÈ¼¤¦Âç·¿Ï¢µÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñÅö¶É¤Ï28Æü¤Ë²ñ¸«¤·¡¢¤³¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¿Í¤¬¡¢¤Î¤Ù23²¯6000Ëü¿Í¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¿Í¤¬Ìó8³ä¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ³ÆÃÏ¤Ç½ÂÂÚ¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Íµ¤¤Î³¤³°Î¹¹ÔÀè¤Ïº£Ç¯¤âÆüËÜ¤¬1°Ì¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÊÌ¤Ç¤ÏËüÇî¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçºå¤¬ºÇ¤â¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë