ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Ã¤ÆÃ¯¤¬»È¤¦¤Î¡©¡¡°ìÈÌ¿Í¤â»È¤¨¤ë¡©
¡¡ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¡£¤½¤Îµ¬ÌÏ¤äÀßÈ÷¡¢Î©ÃÏ¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¤¬Æü¾ï¤Ç¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤òÄ¾¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤â»ö¼Â¡£¤½¤³¤ÇÂç¤¤ÊÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Ãæ¾®¤ÎÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤ÆÉáÃÊ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
⚫︎´ðËÜÅª¤Ë¤Ï²¿¤Ç¤âOK¡ª¡¡ÍÂ¤«¤ê¤Þ¤¹
¡¡ÎäÂ¢ÎäÅà»ÜÀß¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿©¤ÙÊª¤ÏÍÂ¤«¤ì¤Ê¤¤¡¢´øÈ¯À¤Î¹â¤¤Êª¼Á¤Ê¤éË¡Îá¤Çµö²Ä¤µ¤ì¤¿ÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤ÎÊÝ´É¤¬²ÄÇ½¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï»ÜÀßÀßÈ÷¤äË¡Îá¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤â¤Î¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤ÇÊªÎ®ÁÒ¸ËÂ¦¤«¤é°ÍÍê¤òÃÇ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤Ë¤«¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ö¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡×¤À¡£
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©ÏÆ¤Ë¤è¤¯¸«¤ëÄ¶µðÂç¤ÊÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤µ¤¨¡¢²ÙÊª¤Ç°î¤ì¤«¤¨¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÃæ¾®µ¬ÌÏ¤ÎÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ëµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¤ÁÒ¸Ë¤À¤±¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢²áµî¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È2ËçÊ¬¤ÎÉÊÊª¤ò2½µ´Ö¤À¤±ÊÝ´É¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤òÃµ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ´ó¤ê¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤éÈ¾·Â20Ò°ÊÆâ¤ÎÁÒ¸Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ëþ¾²¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡°ÍÍê¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÃÇ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤¬Ãæ¾®µ¬ÌÏ¤ÎÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤ÎÇº¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
⚫︎ÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬Æñ¤·¤¤
¡¡ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤òÃµ¤¹¤È¤¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÃµ¤¹¤Î¤¬¤â¤Ã¤È¤â¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¿Í¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÊýË¡¤À¡£µÕ¤ËÊªÎ®ÁÒ¸ËÂ¦¤«¤é¡¢»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¥Ô¡¼¥ëÊýË¡¤È¤·¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò´Þ¤à¥Í¥Ã¥ÈÀïÎ¬¡¢°ìÈÌÆ»¤Ø¤ÎÎ©¤Æ´ÇÈÄ¡¢¥Á¥é¥·¤ä¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬»×¤¤¤Ä¤¯¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÔ¤Á¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢µ¬ÌÏ¤ÎÂç¾®¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Ï¡¢¶È¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬»È¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¿ôÂ¿¤¯ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤É¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤Ç¤¤ë¤«¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ç°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤ò¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡³¹¤Ê¤«¤Ç¤è¤¯¤ß¤«¤±¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¡£»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤ÉÂß½Ð´ü´Ö¤¬1¤«·îÃ±°Ì¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á2¡¢3Æü¤À¤±Êª¤òÃÖ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÈñÍÑ¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê·¿¤Î¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉµðÂç¤Ê¤â¤Î¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Ê¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð°ú¤Ã±Û¤·¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤ï¤º¤«¤Ê´ü´Ö¤À¤±²È¶ñ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Æ·ï¤Ç¤â¡¢½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó²ÙÊª¤ÎÎÌ¤äÂç¤¤µ¡¢´ü´Ö¤Ê¤É¤â´Þ¤áÍ×ÁêÃÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¤è¤ê¤âÍ»ÄÌ¤¬Íø¤¯¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉÊÊª¤ò¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÝ´É¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤À¡£
¥¹¥Ú¡¼¥¹¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì¹ç¤â
⚫︎¥¯¥ë¥Þ¤ÎÊÝ´É¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥à¥ê¡©
¡¡º£²ó¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥í¥¸¡¦¥Æ¥Ã¥¯¥È¡¼¥·¥ó¤Ë¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ã¤ÆÊÝ´É¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡¥¦¥Á¤ÏÃó¼Ö¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡¢¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬Åú¤¨¤Ï¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÖ¤±¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÙ¤«¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤»¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊªÍýÅª¤Ë²ÄÇ½¤Ê¤é¥¯¥ë¥Þ¤òÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤Ï¼õ¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÎÁ¶âÅª¤ÊÌäÂê¤â¤¢¤ë¤¬¡¢»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤ÆÃ»´ü´Ö¤À¤±¥¯¥ë¥Þ¤òÄä¤á¤¿¤¤¡¢°ìÄê´ü´Ö¤À¤±ÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤«¤é¤¦¤í¤³¤ÎÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Î»È¤¤Êý¤È¤¤¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
⚫︎´Ä¶¤Ï¡Ä¡Ä¤Þ¤¡¤Þ¤¡²á¹ó¤Ç¤¹
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ËÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÁÒ¸Ë¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò¤Ò¤È¤Ä¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏÁÒ¸Ë¤¬¡Ö²Æ¤¬½ë¤¯¤Æ¡¢Åß¤Ï´¨¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹½Â¤¾å¤ÎÌäÂê¡£¥¨¥¢¥³¥ó´°È÷¤ÎÁÒ¸Ë¤Ê¤é¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÁÒ¸Ë¤ËÆþ¤ë¤È¡¢·ë¹½¤Ê½ë¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£º£²ó¤Î¼èºà¤Ï²Æ¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1³¬¤è¤ê¤â2³¬ÉôÊ¬¤Î¼¼²¹¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤À¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¹½Â¤¤ÈÃÖ¤«¤ì¤¿²ÙÊª¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Æ¾ì¤Î¾ì¹ç¡¢2³¬¤Î¤Û¤¦¤¬¹â²¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÂÀÍÛ¸÷¤¬Åö¤¿¤ë²°º¬ÉôÊ¬¤¬¶á¤¤¤«¤é¤À¤¬¡¢¤½¤Î2³¬ÉôÊ¬¤Ë²ÙÊª¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²ÙÊª¤È¥Õ¥í¥¢¤¬ÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ1³¬ÉôÊ¬¤¬¼ã´³ÎÃ¤·¤¤¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£µÕ¤ËÅß¾ì¤Ï¡¢²°º¬¤¬¶á¤¤2³¬¤Î¤Û¤¦¤¬ÃÈ¤«¤¯¡¢1³¬¤ÏÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç´¨¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²ÙÊª¤ÎÆÃÀ¤ò¹Í¤¨¤Æµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÇÛÃÖ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤âÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤À¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Ï¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ø¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹Âß¤·¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤ÒÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¡£
¡¡¼èºà¡¦»£±Æ¶¨ÎÏ
¡¡¡Ê³ô¡Ë¥í¥¸¡¦¥Æ¥Ã¥¯ ¥È¡¼¥·¥ó
¡¡¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔµÜÁ°¶èÇÏ¸¨2-2-31
¡¡https://www.to-sin.com/