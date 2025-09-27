4年連続23度目のナ・リーグ西地区優勝を決めたドジャースが日本時間27日から敵地ワシントン州シアトルでマリナーズとのレギュラーシーズン最後の3連戦を行う。

マ軍はチーム総本塁打リーグ2位（237本=26日現在）の強力打線を武器にア・リーグ西地区4連覇中だったアストロズの牙城を崩し、イチローがプレーした2001年以来24年ぶりの地区優勝を果たした。

打線をけん引するのは両リーグ最多の60本塁打を放っているカル・ローリー捕手（28）。すでに捕手（48本）、両打ち選手（54本）の最多本塁打記録を塗り替え、残り3試合で、22年にヤンキースのアーロン・ジャッジがマークした62本のア・リーグシーズン最多本塁打記録の更新を見据えている。

この3連戦では大谷と山本の登板はないものの、日本時間25日に中継ぎとしてメジャー復帰した佐々木朗希（23）がポストシーズンに向けた調整のため、マウンドに上がる可能性はある。

約4カ月ぶりに登板した25日のダイヤモンドバックス戦では、1回を無安打無失点2奪三振と好投。直球の最速は160キロをマークして一躍、守護神候補に名乗りを上げたが、新記録を狙うローリーとの対戦が実現すれば、ポストシーズンでのリリーフ起用の試金石になりそうだ。

昨季、ア・リーグのプラチナグラブ賞（守備のMVP）に選出され、リードにも定評があるローリーは、打席に立てば捕手らしく相手バッテリーの配球を読むのがうまく、甘く入った直球は見逃さない。佐々木が武器とするスプリットも苦にすることなく、球種別の打率を見ると、打率.266、10本塁打、長打率.540と結果を残している。

初顔合わせとなる佐々木はあっさりと攻略され、新記録更新の後押しすることにもなりかねない。

レギュラーシーズン最後のカードで結果を残して新守護神としてアピールできるか。

そんな佐々木のフィジカル面はさておき、懸念されるのはその性格だ。なんでも、リリーバーとして決して看過できない「致命的欠陥」を抱えているというのだ。いったいどういうことか。ロッテ時代にも波紋を広げたその「自己チューぶり」とは。

