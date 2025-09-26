本日9月26日放送の『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS）にて、人気企画『ダンスノ完コピレボリューション』がオンエア。IVEとTravis Japanが、メンバー全員で登場する。

（関連：【画像あり】Snow Man、IVE、Travis Japanが三つ巴のダンス対決、『それSnow Manにやらせて下さいSP』場面カット）

今回は“完コピダンス”史上初の、現役グループ同士の三つ巴決戦に。大先輩である嵐の楽曲「Turning Up」では、渡辺翔太＆向井康二VSガウル＆レイVS七五三掛龍也＆吉澤閑也のダンス対決が展開。さらに、Snow Man「EMPIRE」では目黒蓮VSユジンVS松田元太の対決が勃発。BLACKPINK「Kill This Love」では、ラウールVSウォニョンVS宮近海斗がプライドをかけた対決でセクシーなダンスを披露する。

さらに、ご本人コラボではきゃりーぱみゅぱみゅが初登場。2013年リリースの「にんじゃりばんばん」を、深澤辰哉VSレイVS松倉海斗がきゃりー本人とコラボレーションする。

（文＝リアルサウンド編集部）