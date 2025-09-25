「Plus Ultra（プラス・ウルトラ）〜鎌スタ限界突破〜」がテーマ

日本ハムは25日、2軍本拠地・鎌ケ谷スタジアムで開催されるイースタン・リーグ、ヤクルト戦（27日、28日）で「鎌スタ☆最終シリーズ」を実施すると発表した。学生インターンが全面プロデュースを手がけ、「Plus Ultra（プラス・ウルトラ）〜鎌スタ限界突破〜」をテーマに、今季最後の2試合を盛り上げる。

イベントは選手たちへのメッセージボードや、思いを伝える「大声選手権」などの体験型や、新人選手のBBMカードの配布、フォトパネル展示、球場正面広場のキッズパークなど盛りだくさん。27日は「北総鉄道デー」として広場にミニ電車が登場し、28日にはカラオケメーカー「JOYSOUND」提供のカラオケ大会、最終戦セレモニー、選手とのふれあいイベントが行われる予定だ。

両日のグルメの一環として、出身地の大分県中津からあげをイメージした「DJチャス。の大好きなハムカツカレー最終戦スペシャル」も唐揚げ付きで登場する。

謎の二刀流キャラクター「DJチャス。」は、「全くチームが熾烈な戦いをしてる時に、オレみたいなバイプレイヤーな話題で申し訳ない」と前置きしつつ、「とにかくファンの皆さんには感謝の気持ちを伝えたいだけ。企画はインターン生の学生たちが一生懸命考えて作り上げたものなので、成功したら上司の手柄、失敗したら部下の責任でよろしく頼むよ。あれ、順番違ったかな？」とイベントを熱くPRしていた。（Full-Count編集部）