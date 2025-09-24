敵地・ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手」で投打同時出場

【MLB】Dバックス 5ー4 ドジャース（日本時間24日・フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦で今季最長6回を投げて8奪三振5安打無失点と好投した。しかし、救援陣の乱調で試合には逆転サヨナラ負け。試合後には「前半はブルペンのおかげで勝っている試合ってのはいっぱいあるので」と、中継ぎ投手をかばった。

大谷は復帰後初となる6回を投げ抜き、91球を投げて5安打無失点。8奪三振無四球で2勝目の権利を持って降板。メジャー通算100試合目の登板で、2023年9月の右肘手術後初めてクオリティスタート（QS）を達成した。また、8月27日（同28日）の本拠地・レッズ戦の4回からの連続イニング無失点を16回2/3に伸ばした。

しかし、救援陣がまたも誤算だった。4-0で迎えた7回から左腕・ドレイヤーが登板。2死一塁からマッキャンの中越え適時二塁打を浴びると、3番手のエンリケスがデルカスティーヨに右越え2ランを浴びた。8回にはベシアが無失点で切り抜けるも、9回にはスコットが四死球からピンチを招き、バロッサに同点犠飛、ぺルドモにサヨナラ打を浴びた。

前回のフィリーズ戦でも5回無失点の好投、さらに大谷が本塁打を放つ活躍を見せたが、チームは逆転負け。必死の投球が、勝ちに繋がらない。大谷は試合後、「ブルペン陣も一丸となっていると思いますし、結果が出てない期間に関しては苦しいと思いますけど。それでも前半はブルペンのおかげで勝っている試合ってのはいっぱいあるので。打線に関しても最近、下位打線を中心に、粘り強く得点するゲームってのが増えていると思うので、ポジティブな部分もあるし、少し上手くいっていない部分もあると思うので」とチーム状況を説明。「あと少しですけど、みんなで頑張りたいなと思います」と前を向いた。（Full-Count編集部）