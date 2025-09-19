¥É·³¡¢2Ï¢¾¡¤ÇÃÏ¶èÍ¥¾¡M6¡¡20Æü¤Ë¤âPS¿Ê½Ð·èÄê¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÆóÎÝÂÇ2ËÜ¡¢6ÀïÏ¢Â³°ÂÂÇ
ÂçÃ«¤Ï4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÆÀÅÀ¡¢»³ËÜ¤Ï6²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤Ç12¾¡ÌÜ¤Ê¤é¤º
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÆÀÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.283¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ÏÅÏÊÆ¸å¥ï¡¼¥¹¥È6»Íµå¤â6²óÅÓÃæ1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¡£12¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¤·¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¡Ö6¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î6²ó1»à°ìÎÝ¡£ÂçÃ«¤Ï±¦ÏÓ¥¦¥§¥Ö¤«¤é±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Æ±Æó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤Ã¤¿¡£6»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ç¡¢Ï¢Â³»î¹ç½ÐÎÝ¤ò¼«¸ÊºÇÄ¹¤Î¡Ö23¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÍ·¥´¥í¡ÊµÏ¿¤ÏÌîÁª¡Ë¤Î´Ö¤ËÀèÀ©¡£ÆóÁö¡¦ÂçÃ«¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ÇÀ¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó1»à¤Ç¤Ïº¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Ï2»î¹ç¤Ö¤ê¤Çº£µ¨42ÅÙÌÜ¤À¡£½é²óÀèÆ¬¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢3²ó1»à°ìÎÝ¤ÏÆó¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î»³ËÜ¤ÏÅÏÊÆ¸å¥ï¡¼¥¹¥È6»Íµå¤âÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£½é²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥¨¥ë¥É¥ê¥Ã¥¸¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£4²ó°Ê¹ß¤ÏÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄËÂÇ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5²ó1/3¤òÅê¤²¤Æ1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£ÅÏÊÆ¸å¥ï¡¼¥¹¥È6»Íµå¡¢7Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£108µå¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯60µå¡£ËÉ¸æÎ¨2.58¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó1»àËþÎÝ¤«¤é4ÈÖ¼ê¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Ç´¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï19Æü¡ÊÆ±20Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¾¡¤Ä¤«¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬Æ±Æü¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤«¤Ç¡¢2013Ç¯¤«¤é13Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÄÌ»»222¾¡º¸ÏÓ¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë