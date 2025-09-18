ドジャースはフィリーズ3連戦のスイープを回避した

【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、8回に51号ソロを放ってチームの連敗阻止に貢献した。試合後に自身のインスタグラムのストーリーズを更新。真っ先に称えたのは、好投を見せたブレイク・スネル投手だった。

プレーオフ前哨戦となったフィリーズ3連戦は第1・2試合ともブルペンが炎上して敗戦。前日は大谷が5回無失点＆50号の活躍も台無しとなった。この日はスネルが先発。強力打線を相手に奪三振ショーを展開し、7回のピンチでは続投を志願。見事に抑え、7回2安打無失点、12奪三振の快投を見せた。

スネル降板後、大谷がバットで魅せた。3点リードの8回無死、ヘスス・ルサルドの6球目、甘く入ったスライダーを捉えた。打った瞬間の確信弾。打球速度107.8マイル（約173.4キロ）、飛距離408フィート（約124.3メートル）、角度32度の打球に本拠地は大熱狂した。

試合の勝利後、大谷がストーリーズを更新するのはほぼ毎回。この日は自身の51号よりも先に投稿したのが、スネルだった。左腕の投球を称えるポストを引用し、その後51号の場面や映像を添えた。（Full-Count編集部）