旭日旗を付けて道路を走るベンツSUVが何度か捕捉されている中、この車が依然として旭日旗を付けて走っているという目撃談が続いている。

18日、snsには金泉（キムチョン）で目撃された旭日旗ベンツの写真が登場した。公開された写真では、ベンツの白のSUVに旭日旗を描いた紙があちこちに貼られている。特に今回は車の中にMAGA （Make America Great Again、米国を再び偉大に）というトランプ大統領の大統領選挙スローガンが書かれた帽子も見える。

旭日旗ベンツの目撃談は2023年5月に初めて伝えられた。当時公開された写真もベンツで、リアウインドウに旭日旗2枚が貼られている。このほか仁川（インチョン）西区での路上駐車、室内洗車場で洗車中、高速道路で走行中の場面などが捕捉されている。

「ソウル特別市日本帝国主義象徴物の使用制限に関する条例」では、旭日旗など「日本帝国主義を象徴する軍事旗や造形物、またはこれを連想させる目的で使用されるその他の象徴物」を公共場所で展示、販売できないようにしている。しかし条例であるため法的拘束力が弱いという限界がある。

これを受け、韓国の国会では昨年、旭日旗使用処罰法（刑法一部改正法律案）が発議された。改正案によると、旭日旗が入った服・物などの物品を国内で製作、流通、使用・着用した者、または公衆密集場所で掲示した者は2年以下の懲役または500万ウォン（約53万円）以下の罰金に処することができる。