パンク自転車を駐輪場で“すり替え”ドロボー…現場近くで発見も周辺で8月に40〜50件自転車窃盗被害 2人組捜査 東京・墨田区
東京・墨田区で目撃された2人組の自転車泥棒。
被害者は「まず返してほしい。何でもいいから戻してほしい」と怒りをあらわにします。
9月9日午前7時ごろ、防犯カメラが2人組を映し出しました。
マンションの駐輪場に入っていくと、1人が押していた自転車を止めています。
そして、乗り換えるようにすぐ近くに止めてあった自転車に手を伸ばし、走り去っていったのです。
なぜ乗っていた自転車を置いて別の自転車を盗んでいったのでしょうか。
被害者：
パンクしたから僕の自転車を取りに来た感じ。乗り換えに来てる。
被害者によりますと、泥棒が駐輪場に置いていった自転車はタイヤがパンクしていたといいます。
被害者：
自転車を盗む人は自転車がなくて盗むものだと思っていたので、乗ってきて（盗む）というのは考えられなかった。
警視庁によりますと、盗まれた自転車はその後、現場近くで見つかったということです。
近くでは8月だけで40件から50件ぐらいの自転車窃盗が起きていて、警察が2人組の行方を追っています。