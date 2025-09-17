¡ÖµÞ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢¡¢¡×ÀîÅç³¤²Ù¤ÎÈ¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¡Ö´ò¤·¤¤Êó¹ð¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤ÎÀîÅç³¤²Ù¡Ê31¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î³«Àß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÅç¤Ï¡ÖµÞ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢¡¢»ä¡¢ÀîÅç³¤²Ù¡¢YouTube»Ï¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢º£¤µ¤é¡ª¡©¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É(¼«Ê¬¤â»×¤Ã¤Æ¤ë)ÉáÃÊ¤Î»ä¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Î»£¤êÊý¤â²ø¤·¤¤¤·¡¢¸«¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë½é¿´¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤Î¤ó¤Ó¤ê¤À¤é¤À¤é°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°²è¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥³¡¼¥ë·ã¤æ¤ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤éÅÐÏ¿and»ëÄ°¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡×¤ÈÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î´ú¤Î²£¤Ç´é¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼Ì¿¿¤Ï¡¢YouTube¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤«¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¥Ü¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²èÁü¡¡¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡¢¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖYouTube´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö³«Àß¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀäÂÐ¸«¤ë¡Á¡×¡Ö´ò¤·¤¤¤´Êó¹ð¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê³¤²Ù¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£