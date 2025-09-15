お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）とノブ（45）が14日に放送されたABEMA「チャンスの時間」に出演。アンジャッシュ・渡部建（52）の騒動について、妻で女優の佐々木希（37）が「いまだに許してない」と語ったことに言及した。

7月放送の日本テレビ系「1周回って知らない話」（後7・00）で、2020年6月に世間を騒がせた渡部の“多目的トイレ不倫”について初めて話した佐々木。「いまだに許してない」「離婚も1つの手じゃない?」などと赤裸々に語り、話題となった。

今回、チャンスの時間では緊急企画「まだ許されていなかった 渡部の謝罪会見をやり直そうSP」が放送された。渡部にスポットを当てた企画を頻繁に行い、騒動をイジッてきたMCの千鳥。

ノブは「許していると思ってたんですよ。これが事実だったんです。奥様はまだ、はらわたが煮えくり返ってる」、大悟は「これは大きな勘違い」「面白くなっていると思っていたら、1番許してもらわなければいけない人が、許していない」「まだ許していないって言っているけど。まだ許さないでよっていう世間へのメッセージのようにも聞こえてきた」とコメント。その上で、佐々木に「すいませんでした」と2人で頭を下げた。