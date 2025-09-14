お笑い芸人・ひょうろく（38）が14日までに自身のインスタグラムを更新。大物との2ショットを公開した。

ひょうろくは三谷幸喜氏脚本のフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（10月1日スタート、水曜後10・00）にレギュラー出演することが決定している。ジャズ喫茶「テンペスト」の従業員・仮歯（かりば）役を演じる。

「三谷さんの素敵な脚本に物凄い方々の演技にうわーとなってばかりの撮影でした」と撮影を振り返り「小林薫さん演じる風呂須さんの喫茶店の店員の仮歯として出させて頂いてます」と投稿。小林との2ショットを披露し「この写真は家宝です 是非見てください」と呼びかけた。

フォロワーからは「ひょうろくさん何着ても似合いますね」「凄い」「三谷さんのドラマ出演おめでとう」「お写真からでも 良い味が出ている気がします」「なんかしっくりきてる」「素敵な写真ですね」「出世されましたなぁ」とさまざまなコメントが寄せられた。

ひょうろくはTBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）で一躍ブレークし俳優としても活躍。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に続く話題作への抜てきで話題を呼んでいる。