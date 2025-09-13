マリメッコ最新フローラル！あべのハルカスでポップアップ開催♡

フィンランドのデザインハウス・マリメッコが、あべのハルカス近鉄本店にてポップアップエキシビション〈Field of flowers〉を2025年9月17日(水)～23日(火)に開催します。会場では新作フローラルプリントをあしらった限定アイテムが登場♡税込27,500円以上の購入で、ここでしか手に入らないスペシャルファブリックバッグのプレゼントも用意されています。

個性豊かな5人のデザイナーが集結

〈Field of flowers〉では、エルヤ・ヒルヴィ、鈴木マサル、アイノ=マイヤ・メッツォラ、アンッティ・ケッキ、エイヤ・ヴェヴィライネンの5名が新作フローラルプリントを発表。

それぞれの表現が融合し、マリメッコらしい大胆な花柄の未来を描き出します。ブランドのヘリテージを大切にしながらも、新しい息吹を感じさせるコレクションです。

ポップアップ限定アイテムが勢ぞろい

2.5dl マグカップ

2.5dl マグカップ/13.5cm プレート

レート/箸置きセット

2.5dl マグカップ

会場では、今回のエキシビションでしか手に入らない特別なアイテムが登場。

エルヤ・ヒルヴィのプリント「Kukasta Kukkaan」を象ったプレートや、鈴木マサルの「Peltokukka」マグカップなど、日常を華やかに彩るテーブルウェアがラインナップ。

2.5dlマグカップ(各5,280円)、13.5cmプレート(4,180円)、プレート(7,370円)、箸置きセット(5,280円)など、愛らしいデザインが揃います。

〈Field of flowers〉スペシャルノベルティ

税込27,500円以上お買いあげのお客様に、Field of flowersスペシャルデザインのファブリックバッグをプレゼント。

ノベルティも楽しめる1週間

会期中、税込27,500円以上の購入で「Field of flowers」スペシャルデザインのファブリックバッグがプレゼントされるほか、公式インスタグラムをフォローした方にはステッカーも♡

数量限定のため、早めの来場がおすすめです。大阪・あべのハルカス近鉄本店で、マリメッコの“花の世界”を体感してみてください。