ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¡ÈÍº¶«¤Ó¡É¡¡µ®½Å¤Ê½Ö´Ö¡ÄµåÃÄ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬Âª¤¨¤¿1Ëç
ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ØM13¡Ä13Æü¤«¤é¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È3Ï¢Àï
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë9-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£7-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤½¤ÎÁ°Æü¤Ë¤Ï¡¢º£µ¨ÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤à¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤¬17¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÅêÂÇ¤¬³ú¤ß¹ç¤¤²÷¾¡¡£¤½¤Î»î¹ç¤ÇµåÃÄ¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¥ã¥ê¡¼¡¦¥¸¥ç¥ë¥À¡¼¥Î¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬»£±Æ¤·¤¿¡È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤òSNS¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1Ëç¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤òÁ°¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¸«¤»¤¿´¿´î¤ÎÉ½¾ð¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ç¥ë¥À¡¼¥Î¤µ¤ó¤Ï¡ÖºòÌë¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡Ï¢¾¡¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤È¤·¤ÆÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÂçÃ«¤È¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¶áµ÷Î¥¤Ç¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤¹¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤¬Âç¤¤¯¸ý¤ò³«¤±¤ÆËÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¢¤É¤¦¤À¡ª¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤Î´é¤«¤é¤Ï´î¤Ó¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÁöÎÝÃæ¤Î¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ä¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Î¾¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢ÉôÌç¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¹¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò²¡¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¡ÖÉáÃÊÄÌ¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤À¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤â½ªÈ×¤È¤Ê¤ê¡¢1¾¡¤Î½Å¤ß¤Ï°ìÁØÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¡Ö13¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢1Æü¤Î¥ª¥Õ¤ò¶´¤ó¤Ç12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤«¤éÅ¨ÃÏ¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È3Ï¢Àï¤ò¹Ô¤¦¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë