¡¡½÷»ÒÌîµå¤ÎÉáµÚ¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£º£Ç¯8·î¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè23²óÁ´ÆüËÜ½÷»ÒÆð¼°Ìîµå³ØÀ¸Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡ÊÃæ¹âÀ¸¤ÎÉô¡Ë¡×¤Ë¡¢ÁÏÉô2Ç¯ÌÜ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿Ê¼¸Ë¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡£ÁÏÉôÅö½é¤ÎÉô°÷¤ï¤º¤«4¿Í¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡1¡¢2Ç¯À¸¤Î¼ã¤¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¿½¸¶Í´¼ù´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾å¼ê¤¤¡¦²¼¼ê¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£ËÜµ¤¤ÇÌîµå¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤»Ò¤òÊç¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¡È±³¤Î¤Ê¤¤¡ÉÂÎ¸³²ñ¤¬Éô°÷Áý¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡¡½÷»ÒÃæ³ØÆð¼°Ìîµå¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡ÖÊ¼¸Ë¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡×¤Ï¸½ºß¡¢18¿Í¤ÎÉô°÷¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯Ëö¤ÎÁÏÉôÅö½é¤Ï4¿Í¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿½¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»î¹ç¤É¤³¤í¤«Îý½¬¤¹¤é¤Þ¤È¤â¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¿ô¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤¬¡¢2Ç¯Í¾¤ê¤ÇÉô°÷¤Ï18¿Í¤ËÁý¤¨¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡¿½¸¶´ÆÆÄ¤Ï19ºÐ¤«¤é³ØÆ¸Ìîµå¤Î»ØÆ³¼Ô¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÃæ³Ø¹Å¼°¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¤ä¾®³ØÀ¸¤Î½÷»ÒÌîµå¥Á¡¼¥à¤Ë·È¤ï¤ê¡¢»ØÆ³Îò¤Ïº£Ç¯¤Ç30Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¡£2022Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï½÷»ÒÌîµå¡¦¿À¸Í¥ì¥Ã¥É¥¬¡¼¥ë¥º¤ò»Ø´ø¤·Á´¹ñÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Ê¤É¡¢½÷»ÒÌîµå¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ë»ØÆ³¼Ô¤Î1¿Í¤À¡£
¡¡¼ÂÀÓ¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¿½¸¶´ÆÆÄ¤òÊé¤¤ÆþÉô¤·¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤¬¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤Ï½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÂÎ¸³²ñ¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÝ¸î¼Ô¤äÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö³Ú¤·¤à¡×¤ä¡ÖÊÝ¸î¼ÔÉéÃ´¥¼¥í¡×¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¿½¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜµ¤¤Î»Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¸·¤·¤¤ÉôÊ¬¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Á´ÂÎ¥Î¥Ã¥¯¤Ç¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤Ë¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¡¢¥Ê¥¤¥ó¤ÏµåºÝ¤ÎÂÇµå¤Ë²£¤ÃÈô¤Ó¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÏÅ¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£Áª¼êÆ±»Î¤â1¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ°Õ¸«¤ò¸À¤¤¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢Ìîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
»ØÆ³Îò30Ç¯Ä¶¡Ä¿½¸¶´ÆÆÄ¤¬µá¤á¤ë¤Î¤Ï¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤ÎÏ¡×¤È¡Ö·ÑÂ³ÎÏ¡×
¡ÖËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÅÒ¤±¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢º£¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡È³Ú¤·¤µ¡É¤Î°ÕÌ£¤òÍú¤°ã¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤¬¾å¼ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Î»þ¤Ï1¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Á´°÷¤¬¾å¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Í´ÖÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¼ê¤¤¡¦²¼¼ê¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÉ¬»à¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¡¢ÃË»Ò¤ËÉé¤±¤Ê¤¤µ¤Ç÷¤â¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¤ÏÁª¼ê¤¬»ØÆ³¼Ô¤Ë¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¤Ê¬¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤Î»Ñ¤Ë¡¢¼«Á³¤È¿Í¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤ä¡¢Ãæ³Ø¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿»Ò¤é·ÐÎò¤ÏÍÍ¡¹¡£½é¿´¼Ô¤â·Ð¸³¼Ô¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¿½¸¶´ÆÆÄ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤ÎÏ¡×¤È¡Ö·ÑÂ³ÎÏ¡×¤À¡£
¡¡¿½¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃË»Ò¤â»ØÆ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤Ï½÷»Ò¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤È¡Ø¥Ï¥¤¡Ù¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¡£º¬À¤È¸À¤¦¤È»þÂå¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¤â¶¯¤¤»Ò¤¬Â¿¤¤¡×¤È¡¢½÷»ÒÁª¼ê¤Îµ¤¼Á¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£Á´¹ñÂç²ñ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢1¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤²¤ëÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢»Ø´ø´±¤Ïº£¸å¤â½÷»ÒÌîµå¤ÎÈ¯Å¸¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¡Ê¶¶ËÜ·ò¸ã / Kengo Hashimoto¡Ë