¡¡¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤Ï11Æü¡¢°¦É²FC¤ÎFWçÕ¶¶µþÂÁ(20)¤¬°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö37¡×¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë°¦É²¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£

¡¡»°½Å¸©½Ð¿È¤ÎçÕ¶¶¤ÏTSV1973»ÍÆü»ÔU-15¤«¤é¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄU-18¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤Ë°¦É²¤ØÆþÃÄ¡£Î¢¤Ø¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤äÎ¾Â­¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ê¤É¤ò»ý¤ÁÌ£¤È¤·¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇJ2¥ê¡¼¥°Àï¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È

¡üFWçÕ¶¶µþÂÁ

(¤Õ¤Ê¤Ï¤·¡¦¤­¤ç¤¦¤¿)

¢£À¸Ç¯·îÆü

2005Ç¯7·î31Æü(20ºÐ)

¢£½Ð¿ÈÃÏ

»°½Å¸©

¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å

177cm/69kg

¢£·ÐÎò

Åì°÷SC-TSV1973»ÍÆü»ÔU-15-ÈØÅÄU-18-°¦É²FC

¢£½Ð¾ìÎò

J2¥ê¡¼¥°:14»î¹ç

¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:5»î¹ç1ÆÀÅÀ

Å·¹ÄÇÕ:5»î¹ç4ÆÀÅÀ

¢£¥×¥ì¡¼¤ÎÆÃÄ¹

ÇØ¸å¤Ø¤ÎÆ°¤­½Ð¤·¡¢¤Þ¤¿Â­¸µ¤Îµ»½Ñ¤¬¹â¤¯¡¢Î¾Â­¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

¢£¥³¥á¥ó¥È

¢¦Ä»¼è

¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢°¦É²FC¤«¤é°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿çÕ¶¶µþÂÁ¤Ç¤¹¡£

1¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!

¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×

¢¦°¦É²

¡Ö°¦É²FC¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ø

¤³¤ÎÅÙ¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤ò²ù¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£

¼«Ê¬¼«¿È¤Î³èÌö¤¬°¦É²¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹!¡×