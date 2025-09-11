°¦É²20ºÐFWçÕ¶¶µþÂÁ¤¬Ä»¼è¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ö¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!¡×
¡¡¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤Ï11Æü¡¢°¦É²FC¤ÎFWçÕ¶¶µþÂÁ(20)¤¬°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö37¡×¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë°¦É²¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡»°½Å¸©½Ð¿È¤ÎçÕ¶¶¤ÏTSV1973»ÍÆü»ÔU-15¤«¤é¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄU-18¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤Ë°¦É²¤ØÆþÃÄ¡£Î¢¤Ø¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤äÎ¾Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ê¤É¤ò»ý¤ÁÌ£¤È¤·¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇJ2¥ê¡¼¥°Àï¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üFWçÕ¶¶µþÂÁ
(¤Õ¤Ê¤Ï¤·¡¦¤¤ç¤¦¤¿)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2005Ç¯7·î31Æü(20ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
»°½Å¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
177cm/69kg
¢£·ÐÎò
Åì°÷SC-TSV1973»ÍÆü»ÔU-15-ÈØÅÄU-18-°¦É²FC
¢£½Ð¾ìÎò
J2¥ê¡¼¥°:14»î¹ç
¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:5»î¹ç1ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ:5»î¹ç4ÆÀÅÀ
¢£¥×¥ì¡¼¤ÎÆÃÄ¹
ÇØ¸å¤Ø¤ÎÆ°¤½Ð¤·¡¢¤Þ¤¿Â¸µ¤Îµ»½Ñ¤¬¹â¤¯¡¢Î¾Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦Ä»¼è
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢°¦É²FC¤«¤é°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿çÕ¶¶µþÂÁ¤Ç¤¹¡£
1¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×
¢¦°¦É²
¡Ö°¦É²FC¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ø
¤³¤ÎÅÙ¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤ò²ù¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¼«¿È¤Î³èÌö¤¬°¦É²¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹!¡×
¡¡»°½Å¸©½Ð¿È¤ÎçÕ¶¶¤ÏTSV1973»ÍÆü»ÔU-15¤«¤é¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄU-18¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤Ë°¦É²¤ØÆþÃÄ¡£Î¢¤Ø¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤äÎ¾Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ê¤É¤ò»ý¤ÁÌ£¤È¤·¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇJ2¥ê¡¼¥°Àï¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡üFWçÕ¶¶µþÂÁ
(¤Õ¤Ê¤Ï¤·¡¦¤¤ç¤¦¤¿)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2005Ç¯7·î31Æü(20ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
»°½Å¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
177cm/69kg
¢£·ÐÎò
Åì°÷SC-TSV1973»ÍÆü»ÔU-15-ÈØÅÄU-18-°¦É²FC
¢£½Ð¾ìÎò
J2¥ê¡¼¥°:14»î¹ç
¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:5»î¹ç1ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ:5»î¹ç4ÆÀÅÀ
¢£¥×¥ì¡¼¤ÎÆÃÄ¹
ÇØ¸å¤Ø¤ÎÆ°¤½Ð¤·¡¢¤Þ¤¿Â¸µ¤Îµ»½Ñ¤¬¹â¤¯¡¢Î¾Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦Ä»¼è
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢°¦É²FC¤«¤é°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿çÕ¶¶µþÂÁ¤Ç¤¹¡£
1¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×
¢¦°¦É²
¡Ö°¦É²FC¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ø
¤³¤ÎÅÙ¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤ò²ù¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¼«¿È¤Î³èÌö¤¬°¦É²¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹!¡×