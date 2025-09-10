マイナーの試合に登板し4回まで無失点も…5回途中3失点

ドジャースの佐々木朗希投手は9日（日本時間10日）、3Aオクラホマシティの一員として、ジャイアンツ傘下3Aサクラメント戦に先発。初回から160キロを超える直球を連発したが、5回に突如乱れ、4回2/3を投げ、3安打3失点。4四球に8奪三振の内容に米メディアは課題を突きつけた。

佐々木は2回に3つのアウト全てを三振で奪うなど4回まで無失点投球。最速は100.6マイル（約161.9キロ）を計測した。しかし5回に2四球と安打で無死満塁とすると一ゴロ、犠飛、二塁打で3失点。なおも死球を許し、ここで目安の90球に到達したため降板した。

米投球分析家のトーマス・ネスティコ氏が同日に自身のX（旧ツイッター）を投稿。「今晩3Aで調整登板を果たしたロウキ・ササキは、速球と空振り数は戻ってきたが、制球はめちゃくちゃだった。ストライク率は57.8％で、与四球4だった」と記した。

同氏の紹介したデータによればストライクは90球中52球（57.8％）。その上で「ササキはスプリット（と速球）を振らせる方法を見つけないといけない。（打者は）ほとんど振っていないから、結果的にBB％（四球率）が跳ね上がっている」と指摘した。

同氏が紹介しているデータによれば、空振り率は27.1％の16回。ストライクゾーンに投じた割合は46.7％だったという。佐々木自身は試合後、乱れた5回について「僕の中ではそんなことが気にならないくらい良かった」と振り返っていた。今後のメジャー復帰のタイミングや起用法について首脳陣がどう判断するのか、注目される。（Full-Count編集部）