Netflix韓国ドラマ「ウンジュンとサンヨン」に出演した女優のキム・ゴウンが、制作発表会で撮影当時を思い出し、涙を流した。



【写真】思わず涙したキム・ゴウンとパク・ジヒョン

同作は、常に互いを慕い憧れながらも、嫉妬し憎みながら生きてきた、友達同士のウンジュン（キム・ゴウン）とサンヨン（パク・ジヒョン）の人生を描く、Netflixオリジナルドラマだ。



ソウルのアンバサダーソウルプルマンホテルで5日午前に、ドラマの制作発表会が行われ、主演のキム・ゴウンとパク・ジヒョンが登壇し、撮影エピソードを語った。



40代のサンヨンを演じたパク・ジヒョンは、「サンヨンは死を前にして、ウンジュンに自分の死を見届けてほしいと頼む」とストーリーを説明。それを聞いたキム・ゴウンは「その言葉を聞くと涙が出る。だからこそ大切な作品。どんなふうに（サンヨンを）見送るべきか悩み、しっかり見送ってあげたいという気持ちになった」と、回想した。



パク・ジヒョンは「生と死についてたくさん考えた」と言い「死に立ち会ってほしいというのは、自分勝手でわがままな行動。でも、サンヨンにはウンジュンしかいないから、死ぬ前にウンジュンから許しを得たかったんだと思う」とコメント。



続けて「いろんな本を読んだり、ドキュメンタリーを見たりして勉強した。（死を）経験したことのない私に、表現できるのかたくさん悩んだけど、監督やゴウンさんが支えてくれた。間接的な経験を通して、できるだけ役になり切ろうと努力した。ゴウンさんが、目の前でウンジュンとして存在してくれたから、最後まで役に集中できた」と語った。



また、キム・ゴウンも「サンヨン役がパク・ジヒョンでよかった。言葉で表せないほど頼もしかった。脚本家の方が、この作品を『残された人の物語』だと言っていた。死に立ち会うことを決めた時、その後の残された自分について、たくさん考えた。ウンジュンにとってもいい機会になった。大切な人をどう見送るべきかを本当にたくさん考えた」と伝えた。



「ウンジュンとサンヨン」は、12日よりNetflixで配信開始予定だ。



（よろず～ニュース特約・moca）