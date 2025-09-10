【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は９日、カタールの首都ドーハに拠点を置くイスラム主義組織ハマスの幹部を標的とした軍事攻撃を行ったイスラエルに対し、異例の不快感を示した。

イスラエル側から事前に説明を受けたかどうかを首都ワシントンで記者団に問われ、「ノー」と首を振った。

米紙ワシントン・ポスト（電子版）によると、イスラエルは攻撃前、米軍に計画の一部を通知していたが、曖昧な内容で、攻撃目標や攻撃場所について言及されていなかったという。トランプ氏はＳＮＳへの投稿で「トランプ政権は、イスラエルがドーハに拠点を置くハマスを攻撃していることを米軍から知らされた」と説明した。

カタールには中東最大の米軍基地がある。情報を把握した後、スティーブン・ウィトコフ中東担当特使がカタールに攻撃を知らせたものの、攻撃の阻止には間に合わなかったという。

米ニュースサイト・アクシオスによると、攻撃直前、米軍はイスラエルの戦闘機が湾岸地域に向け飛行しているのを確認し、説明を求めたが、イスラエルが説明した時点ですでにミサイルは発射されていた。トランプ政権はパレスチナ自治区ガザの和平に関する新提案をハマスに示して交渉を進めようとしたばかりで、米政権の一部を激怒させているという。複数の米当局者の話として伝えた。