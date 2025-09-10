Stray Kids、米「ビルボード200」2週連続上位・K-POP初の2025年米アルバムセールス100万枚突破

ボーイズグループStray Kidsが、アメリカのビルボードチャートをはじめ、さまざまな部門で世界の音楽市場の“エース”らしい威厳を見せた。

【写真】ヒョンジン、筋肉質な腕露わな夏ルック

9月9日（現地時間）、ビルボードの公式ホームページの発表によると、Stray Kidsの4thフルアルバム『KARMA』は、9月13日付のメインアルバムチャート「ビルボード200」4位を記録し、2週連続チャート上位に名を連ねた。

ほかにも、新アルバムとタイトル曲『CEREMONY』は「トップアルバムセールス」「トップカレントアルバムセールス」「ビルボードグローバル200」「ワールドアルバム」をはじめとする13部門にランクインし、存在感を放った。

これに先立ち、Stray Kidsは、『KARMA』が9月6日付「ビルボード200」チャート1位で登場し、同チャート70年の歴史のなかで、7作品連続でトップに直行する最初のアーティストになる大記録を打ち立てた。

（写真＝JYPエンターテインメント）Stray Kids

それだけでなく、今年K-POPアーティストのうち、初めて同チャートのトップに君臨し、7度の1位は彼らを「ビルボード200」の最も高い順位に最も多く名を刻んだK-POPアーティストの仲間入りをし、世界的地位を実感させた。

“レコードメーカー”らしく、最近もう1つの記録を追加した。Stray Kidsがこれまでリリースしたフィジカル・デジタルアルバムユニットが、2025年単年度基準で100万枚を超えたのだ。

これで2024年に続き、2025年もアメリカのアルバムセールス100万枚を達成しただけでなく、今年K-POPアーティストとしては初めてこのような成果を上げることになった。

なお、Stray Kidsは来る10月、韓国のスタジアムで初めて単独公演を開催する。10月18〜19日、仁川アシアド競技場でワールドツアーのアンコール公演「Stray Kids World Tour‘dominATE：celebrATE’」を開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）