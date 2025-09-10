唐田えりかは復帰するが…

2020年1月に東出昌大（37）との不倫騒動で世間を騒がせた女優の唐田えりか（27）が今秋スタートのドラマ「102回目のプロポーズ」（フジテレビ系）で地上波復帰することが話題になっているが、その半年後の同年6月、同じく不倫で世間を騒がせたアンジャッシュの渡部建（52）は、いまだ地上波での本格復帰を果たせていない。

渡部は現在、自身のYouTube「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組」を中心に活躍中。

「チャンネル登録者数は50万超となかなかの人気で、トークのキレは全く衰えていません。2022年2月からは、ローカル局の千葉テレビの『白黒アンジャッシュ』で復帰していますが、現在もレギュラー出演はそれだけ。24年6月にはTOKYO MXの『5時に夢中！』に出演し、共演者からイジられまくり、自虐ギャグも含めて盛り上げましたが、その後が続きません」（スポーツ紙芸能担当記者）

その「白黒アンジャッシュ」では、渡部復帰後、当初は、所属事務所である人力舎の後輩芸人が腫れ物に触るように渡部に突っ込んでいたが、その後、三村マサカズ（さまぁ〜ず）、カンニング竹山、千原ジュニア、バカリズム、陣内智則などの大御所から、ヨネダ2000やマユリカといった賞レースのファイナリストまで、事務所の垣根を越えた芸人がゲスト出演し、番組を盛り上げている。

“因縁の芸人”が登場

来週9月16日の放送では、かつて出演の予定があったものの、渡部の不倫騒動で幻になっていたオズワルドが満を持して登場するという。伊藤の遅刻問題や劇場出禁騒動なども語られるというが、渡部の件についても、トーク巧者同士丁々発止のやりとりが期待できそうだ。さるバラエティー番組関係者はこう話す。

「相方の児島の功績もあり、渡部はすでに芸人の仲間うちではすっかり以前と同じノリが戻ってきていますが、一般には、特に女性視聴者からの反感が強く、世間の風当たりは5年経ってもいまだ収まらない。当初、会見をすぐに開かなかったことや、ゲスな不倫のやり方だったこと、奥さんが好感度の高い美人女優の佐々木希だったこともバッシングが長引いている理由でしょう。しかし佐々木は離婚もせず、渡部を支え続けている。佐々木の事務所がOKする可能性は低いとは思いますが、渡部の本格復帰を願うなら、ここはひとつバラエティー番組などで夫婦で共演し、渡部が土下座でもする“ウルトラC”を見せるしかないのではないでしょうか」

その佐々木も、最近は騒動について語ることを解禁している。7月に放送された「『1周回って知らない話 2時間SP』（日本テレビ系） では、「ちょっと（離婚が）チラつきました」としながらも、2018年9月に出産した長男を可愛がる渡部の姿に離婚は踏みとどまったと胸中を吐露した。

果たして渡部復帰の秘策は、現実のものになるだろうか。

