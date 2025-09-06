米ジョージア州にある工場で大規模な移民摘発が行われた/ATF Atlanta/X via CNN Newsource

（ＣＮＮ）米連邦当局がジョージア州南東部にある韓国・現代自動車の工場「メタプラント」へ強制捜査を行い、４７５人を拘束したことが分かった。トランプ現政権が米国内の職場で行った移民摘発としては最大規模になった。

強制捜査は４日、ジョージア州サバンナの西約４０キロにあるエラベルの巨大工場で行われた。米国土安全保障捜査局（ＨＳＩ）のシュランク特別捜査官によると、拘束された者の大半は韓国国籍。拘束者の国籍の内訳については情報を持っていないとした。

シュランク氏によると、拘束された４７５人は全員、米国内で違法に居住・就労していた疑いがある。不法入国した者、ビザ（査証）免除で入国し就労が禁じられていた者、ビザの期限を超過して不法滞在していた者もいるという。

ジョージア州南部地区の連邦検察事務所は声明で、強制捜査の際に複数人が逃走を図り、一部は「敷地内の汚水池へ逃げ込んだ」と明らかにした。

声明では「捜査員はボートを使って水中から彼らを引き揚げた。うち１人は泳いでボートの下にもぐり込み、転覆させようとしたが無駄に終わった。これらの者は身柄を拘束され、不法労働者であることが確認された」と説明している。

シュランク氏は、一部の労働者が請負業者もしくは下請け業者だった可能性を指摘。「誰がどの会社で働いていたのかを正確に把握するため、引き続き捜査に取り組んでいる」とも述べた。

現代自動車の広報担当者はＣＮＮに対し、身柄を拘束された者に現代自動車に直接雇用された従業員はいないとの見方を示した。

「本日の時点で、拘束者の中に現代自動車の直接雇用者はいないと理解している。当社はこの場所で働く全員の安全と健康を最優先しており、事業を行うあらゆる場所ですべての法令を順守している」としている。

現代自動車のメタプラントは約１１７０ヘクタールの巨大施設で、現代の電気自動車（ＥＶ）製造施設および、現代とＬＧエネルギーソリューションの合弁ＥＶバッテリー工場の二つの部分からなる。

ＡＰ通信によると、今回の強制捜査により、ＥＶバッテリー工場の建設は中断された。

ＬＧは拘束された労働者のうち何人が同社の雇用者で、何人が請負業者や下請け業者だったのかについて、ＣＮＮの質問に答えなかった。

現代は２０２２年、ジョージア州との合意を発表し、ブライアン郡に「完全電気自動車およびバッテリーの製造に特化した米国初の施設」を建設すると明らかにした。

メタプラントは８５００人の雇用を創出すると見込まれていた。