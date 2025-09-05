羽鳥慎一＆武田真一、賞金1000万円獲得で喜び爆発「やったー！」 “朝の情報番組2大MC”史上31組目の全問正解達成【一覧あり】
日本テレビ系人気クイズ番組『クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？』のスペシャル企画「1000万SP」（後7：00）が、きょう5日に放送され、羽鳥慎一＆武田真一コンビが番組史上のべ31組目の全問正解を達成し、賞金1000万円を獲得した。
【番組カット】「真剣！」羽鳥慎一＆武田真一が悩みながらも挑む
全問正解で賞金1000万円スペシャルとして放送された今回、朝の情報番組2大MCの羽鳥と武田が、一夜限りの最強タッグを組み登場。羽鳥は番組最多8度目の挑戦。今度こそ全問正解を達成したい羽鳥は、なんと同じく朝の情報番組MCを務める武田に直々にオファー。武田は、NHKの看板アナウンサーとして報道番組のキャスターも務めた超知識人。羽鳥は武田に全幅の信頼を寄せ、挑戦が始まった。
すると、助っ人小学生の救済（3つ）を6問目までに全て使い果たす波乱の展開に。特に言葉のプロであるはずの2人が、「国語」の問題で救済を2つも使ってしまい、羽鳥は「これは仮に最終問題までいったとしても、もう我々が負っているダメージは相当大きいと思います」と意気消沈。MCの劇団ひとりから「流れを変えましょう」と励まされると、ここから2人の経験と勘が冴えわたる。
この逆境を跳ね返して、次々と自力で正解を重ねていき、ついに1000万円がかかる最終問題に到達した。このまま100万円を持ってドロップアウトもできるが、2人は「もちろんいきます！」と迷いなく挑戦を宣言。そして迎えた最終問題は「次の6つは農林水産省の分類上、野菜と果樹（果物）に分けられますが、野菜に分類されるものを全て選びなさい。A：クリ、B：スイカ、C：ウメ、D：アボカド、E：メロン、F：イチゴ」という難問。
1つでも間違えると不正解となる。ここで羽鳥は「私の認識だと、野菜って土の上にできるんですよ。果物は木とか空中にできる感じです」とまず分類方法を決めた。そこで武田とひとつずつ確認しながら、「クリとウメは木に生るから果物」、「スイカ、メロン、イチゴは木ではなく草のようだから野菜」と5つはすんなりと解答。ただ2人は「アボカドがどうやって生えているのだろう…木に生えているのか、いないのか…」とアボカドだけはイメージが湧かない。
そこで最後は直感で「木に生っているんでしょう…果物」と解答し、見事全問正解を達成。その瞬間2人は抱き合って「やったー！」と喜びを爆発させ、MCの佐藤隆太から「見事1000万円獲得です！おめでとうございます！」とボードを受け取った。
すると劇団ひとりが新助っ人小学生の「かいなる」くんに「1000万円だって！」と話しかけると、かいなるくんは「ちょっとくださいよ」と返し、スタジオは大爆笑に包まれた。
【全問正解達成者一覧】
河野玄斗（2020年1月10日放送）
Snow Man阿部亮平（2020年1月24日放送）
ふなっしー（2020年3月6日放送）
高橋真麻（2020年4月3日放送）
Zeebra（2020年8月21日放送）
ケロポンズ（2020年9月25日放送）
ヒャダイン（2020年9月25日放送 ※同放送日に2組獲得）
鈴木保奈美（2020年10月30日放送）
松丸亮吾（2021年1月15日放送）
完熟フレッシュ（2021年2月12日放送）
トータルテンボス大村親子（2021年5月14日放送）
小澤征悦＆岩田絵里奈アナ（2021年6月4日放送）
オードリー春日俊彰（2021年10月22日放送）
トラウデン直美＆都仁・姉弟（2022年3月4日放送）
本仮屋ユイカ＆リイナ・姉妹（2022年4月1日放送）
今村翔吾（2022年4月22日放送）
U字工事（2022年5月20日放送）
柴田理恵（2022年5月27日放送）
宮脇花綸（2022年10月21日放送）
ふくらP（2022年12月16日放送）
こたけ正義感（2023年6月16日放送）
野口健＆絵子・親子（2023年8月4日放送）
日向坂46松田好花（2023年10月13日放送）
いとうあさこ（2023年11月17日放送）
高橋成美（2024年1月5日放送）
辻岡義堂アナ（2024年3月1日放送）
木村昴（2024年3月15日放送）
村山輝星＆片桐仁（2024年4月19日放送）
伊沢拓司（2024年9月27日放送）
木村昴（2025年1月24日放送・2度目）
羽鳥慎一＆武田真一（2025年9月5日放送）
【番組カット】「真剣！」羽鳥慎一＆武田真一が悩みながらも挑む
全問正解で賞金1000万円スペシャルとして放送された今回、朝の情報番組2大MCの羽鳥と武田が、一夜限りの最強タッグを組み登場。羽鳥は番組最多8度目の挑戦。今度こそ全問正解を達成したい羽鳥は、なんと同じく朝の情報番組MCを務める武田に直々にオファー。武田は、NHKの看板アナウンサーとして報道番組のキャスターも務めた超知識人。羽鳥は武田に全幅の信頼を寄せ、挑戦が始まった。
この逆境を跳ね返して、次々と自力で正解を重ねていき、ついに1000万円がかかる最終問題に到達した。このまま100万円を持ってドロップアウトもできるが、2人は「もちろんいきます！」と迷いなく挑戦を宣言。そして迎えた最終問題は「次の6つは農林水産省の分類上、野菜と果樹（果物）に分けられますが、野菜に分類されるものを全て選びなさい。A：クリ、B：スイカ、C：ウメ、D：アボカド、E：メロン、F：イチゴ」という難問。
1つでも間違えると不正解となる。ここで羽鳥は「私の認識だと、野菜って土の上にできるんですよ。果物は木とか空中にできる感じです」とまず分類方法を決めた。そこで武田とひとつずつ確認しながら、「クリとウメは木に生るから果物」、「スイカ、メロン、イチゴは木ではなく草のようだから野菜」と5つはすんなりと解答。ただ2人は「アボカドがどうやって生えているのだろう…木に生えているのか、いないのか…」とアボカドだけはイメージが湧かない。
そこで最後は直感で「木に生っているんでしょう…果物」と解答し、見事全問正解を達成。その瞬間2人は抱き合って「やったー！」と喜びを爆発させ、MCの佐藤隆太から「見事1000万円獲得です！おめでとうございます！」とボードを受け取った。
すると劇団ひとりが新助っ人小学生の「かいなる」くんに「1000万円だって！」と話しかけると、かいなるくんは「ちょっとくださいよ」と返し、スタジオは大爆笑に包まれた。
【全問正解達成者一覧】
河野玄斗（2020年1月10日放送）
Snow Man阿部亮平（2020年1月24日放送）
ふなっしー（2020年3月6日放送）
高橋真麻（2020年4月3日放送）
Zeebra（2020年8月21日放送）
ケロポンズ（2020年9月25日放送）
ヒャダイン（2020年9月25日放送 ※同放送日に2組獲得）
鈴木保奈美（2020年10月30日放送）
松丸亮吾（2021年1月15日放送）
完熟フレッシュ（2021年2月12日放送）
トータルテンボス大村親子（2021年5月14日放送）
小澤征悦＆岩田絵里奈アナ（2021年6月4日放送）
オードリー春日俊彰（2021年10月22日放送）
トラウデン直美＆都仁・姉弟（2022年3月4日放送）
本仮屋ユイカ＆リイナ・姉妹（2022年4月1日放送）
今村翔吾（2022年4月22日放送）
U字工事（2022年5月20日放送）
柴田理恵（2022年5月27日放送）
宮脇花綸（2022年10月21日放送）
ふくらP（2022年12月16日放送）
こたけ正義感（2023年6月16日放送）
野口健＆絵子・親子（2023年8月4日放送）
日向坂46松田好花（2023年10月13日放送）
いとうあさこ（2023年11月17日放送）
高橋成美（2024年1月5日放送）
辻岡義堂アナ（2024年3月1日放送）
木村昴（2024年3月15日放送）
村山輝星＆片桐仁（2024年4月19日放送）
伊沢拓司（2024年9月27日放送）
木村昴（2025年1月24日放送・2度目）
羽鳥慎一＆武田真一（2025年9月5日放送）