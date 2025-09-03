炭酸泡でシュワッとまる洗い、速攻すっきりのエアゾールハミガキが新登場！

I−ne は日本初（*1）、炭酸（*2）泡のエアゾールハミガキ「BUBLOS（バブロス」） をローンチし、一部の矯正歯科およびオンラインでの先行発売を経て、9月1日より全国のロフトおよびロフトネットストア（一部店舗は除く）にて順次発売します。

同商品は、歯間・キワまで届く（*3）極小泡で、全方位ツルツルの歯へ導くエアゾールハミガキです。

*1 医薬部外品のエアゾールの歯磨き粉として。2025年4月 Mintel社データベース及び独自調査による同社調べ

*2 二酸化炭素（噴射剤）

*3 ブラッシングによる

■「BUBLOS」開発背景

大人の歯列矯正需要の高まり、オーラルケアへの意識の向上

近年、大人の歯列矯正が需要の高まりをみせています。厚生労働省の調査によると過去3年間で歯科矯正初診患者数は3.6倍に増加し、特に女性は4.8倍と顕著に増加しています。

増加数では10代が最も多く、次いで25〜34歳の大人の増加率も高い傾向がみられます。背景にはオーラルの健康意識の高まり、美容目的、経済面での安定が考えられます。

また、2025年から義務化が目標とされている「国民皆歯科検診」の影響で需要喚起され、さらなるオーラルケア意識の高まりや、オーラルフレイル（口腔機能の衰え ）や生活習慣病とも関わる全身健康として認知拡大することが将来の動向として考えられます。

出典：厚生労働省「平成29年・令和2年患者調査」歯科診療所の推計患者数

https://www.hanaravi.jp/corporate/index.php/2022/08/10/kanjyachousa/

2人に1人が「みがき残し」に不安が

オーラルケア意識が高まる一方、同社で行った意識調査（*1）では「歯みがきをしてもブラッシングだけではみがき残しがありそうで不安」という内容に30-40代男女の約半数（46.1%）が共感する結果となりました。毎日ちゃんと歯をみがいていても、現在のオーラルケアへの不安が大きいことがわかります。

「みがき残し」対策にも、日本初（*2）炭酸（*3）泡のエアゾールハミガキで新感覚オーラルケアを

BUBLOSは、炭酸（*3）泡が普段の磨きにくい歯間や歯周ポケットまで（*4）行きわたり、虫歯や口臭、歯周病をすみずみまでトータルケア。また、みがき残しが気になる歯列矯正中のオーラルケアにもおすすめです。

*1 I-ne調べ全体：30〜40代の男女（n=912）

*2 医薬部外品のエアゾールの歯磨き粉として。2025年4月 Mintel社データベース及び独自調査による同社調べ

*3 二酸化炭素（噴射剤）

*4 ブラッシングによる

■商品特長

◇1.泡タイプだからブラッシング前に口内で広げるだけで、高濃度（*1）炭酸（*2）泡がすみずみまで行きわたる

泡で出てくるエアゾールタイプのハミガキです。極小サイズの炭酸（*2）泡が普段のブラッシングではみがきにくい歯間や歯周ポケットまで行きわたります。使用中も口腔内を中性に保ち、毎日のオーラルケアに使用できます。

◇2.高濃度（*1）炭酸（*2）×機能性オーラルケア成分（*3）で、みがきあがりの歯の表面がツルツルに

10,000ppmを超えるきめ細かい高濃度（*1）炭酸（*2）泡と、機能性オーラルケア成分（*3）のはたらきにより、ツルツルのみがきあがりへ。

◇3.殺菌・抗炎症に効果のある2つの有効成分を配合した、医薬部外品処方

・口臭ケア：【殺菌成分】IPMP（イソプロピルメチルフェノールまたは シメン-5-オール ）

バイオフィルムにアプローチし、しっかり細菌を殺菌。

・歯周病予防／口臭ケア：【抗炎症成分】GK2（グリチルリチン酸2K ）

歯ぐきの炎症を防ぎ、歯周病（歯肉炎・歯周炎・歯槽膿漏）口臭を予防。

◇4.2種のミントフレーバーでスッキリ爽快

2種のミントフレーバーと、炭酸（*2）泡ならではのシュワッとした新感覚のみがき心地で、爽快感のあるみがきあがりです。

・すっきり爽快フレッシュミント 【ミントレベル 2.5】

・突き抜ける爽快感 クールフレッシュミント 【ミントレベル 4】

*1 自社基準による炭酸濃度（1万ppm以上）

*2 二酸化炭素（噴射剤）

*3 海藻エキス−4（湿潤剤）

■歯科医師 コメント

重永 基樹氏（医療法人社団如水乃会 哲学堂デンタルクリニック院長）

毎日しっかりとブラッシングしているつもりでも、実はおよそ8割の方にみがき残しがあるといわれています。特に歯と歯の間は歯ブラシの毛先が十分に到達しにくく、食べかすや細菌が蓄積しやすいため、虫歯や歯周病の好発部位となります。このため歯間部のプラークコントロールは、虫歯・歯周病予防はもちろん、口臭予防においても重要なポイントです。

最も有効な手段は、ブラッシングの前後にデンタルフロスや糸ようじ、歯間ブラシを活用することです。

また、近ごろは微細な泡による歯間へのアプローチも注目されています。狭いスペースにも浸透しやすく、歯垢や食べかすを浮き上がらせる効果が期待でき、より手軽に効果的な口腔ケアが可能になります。フロスなどの使用とあわせて、日常のケアに歯間へのアプローチを積極的に取り入れることをお勧めします。

◇使用方法

※缶は振らずに使用し、正立で保管します（缶を振ったり、逆さや横向きで使用したりすると、炭酸ガスが抜けて中身が出にくくなります）

・少し顎を上げながら約1秒プッシュ

・舌の上に泡を乗せます

・泡を口内・歯間に広げ歯を磨き、水でゆすぎます

■商品概要

●【医薬部外品】バブロス 炭酸泡ハミガキ フレッシュミント

容量：80g 1日1回使用で約1ヶ月分

価格：1,485円

●【医薬部外品】バブロス 炭酸泡ハミガキ クールフレッシュミント

容量：80g 1日1回使用で約1ヶ月分

価格：1,485円

（エボル）